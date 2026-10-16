Álvaro Arbeloa minimizou a importância das notícias que circulam sobre o seu futuro no Fulham, em um momento em que as pressões aumentam sobre o técnico espanhol, que se vê diante de um teste decisivo para salvar o cargo, após um início tropeçado da equipe na Premier League.

Com a chegada da metade de outubro, o futuro de Arbeloa já está ameaçado, depois de o Fulham ter somado apenas dois pontos dos 18 possíveis na Premier League, sem conquistar qualquer vitória, ocupando a última posição na tabela de classificação, a dois pontos da zona de segurança, onde está o Sunderland.

Apesar do sucesso do técnico espanhol em conduzir sua equipe à superação de duas fases na Copa da Liga Inglesa, os resultados negativos no Campeonato colocaram sua experiência no clube londrino sob enorme pressão.

Segundo o que circula na imprensa inglesa, o ex-técnico do Real Madrid tem apenas duas partidas para salvar o cargo: recebe o Hull City no estádio Craven Cottage neste sábado, antes de visitar o Coventry City, uma das equipes recém-promovidas à competição.

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Arbeloa responde às notícias sobre demissão

Antes do confronto aguardado, Arbeloa tentou afastar as pressões de si, afirmando que seu foco está totalmente na equipe e na próxima partida, e não nos rumores relacionados ao seu futuro.

O técnico espanhol disse, conforme publicado pelo jornal espanhol "Marca": "Rumores? Não. Estou concentrado no jogo de amanhã, nos jogadores do meu time e no meu time de modo geral. Isso é o mais importante. Não se trata de mim, mas do clube e dos torcedores".

Quando questionado se havia pedido esclarecimentos à diretoria do Fulham sobre o seu futuro, especialmente após reportagens da imprensa inglesa que falaram da existência de um clima de rebelião dentro do vestiário, Arbeloa negou, apontando que os preparativos seguem normalmente.

E explicou: "Não, foi uma semana normal, na qual trabalhamos duro. Estamos nos preparando para um jogo difícil contra uma equipe forte. É mais uma semana para mim".