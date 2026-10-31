Arbeloa oferece "presente valioso" ao Barcelona e Flick

O Barcelona saiu com um ganho importante do empate entre Aston Villa e Fulham pelo placar de 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes no estádio Villa Park pela nona rodada da Premier League, depois que seu futuro adversário perdeu dois pontos em casa e foi obrigado a fazer um grande esforço físico antes do aguardado confronto entre os dois times na Liga dos Campeões da Europa.
O Aston Villa abriu o placar por meio do atacante senegalês Nicolás Jackson aos 39 minutos, depois de aproveitar um erro defensivo de Avinrober, arrancar com a bola dentro da área e finalizar para as redes.
Os donos da casa haviam desperdiçado a chance de abrir vantagem mais cedo, depois que John McGinn cobrou um pênalti no travessão.
No segundo tempo, o Fulham conseguiu o empate com um gol contra marcado pelo goleiro japonês Zion Suzuki em sua própria meta aos 64 minutos, depois que ele falhou em controlar um escanteio cobrado por Alex Iwobi, deixando a bola escapar de suas mãos e ultrapassar a linha do gol.
Unai Emery tentou retomar a vantagem com várias substituições, mas o resultado permaneceu inalterado até o apito final, com cada equipe ficando com um ponto; o Aston Villa chegou a 12 pontos, contra 9 pontos do Fulham.
O resultado tem importância especial para o Barcelona, que se prepara para enfrentar o Aston Villa no cenário europeu, já que o time inglês não apenas desperdiçou dois pontos, como também disputou um confronto árduo que desgastou seus jogadores até os últimos momentos, o que proporciona à equipe catalã um ganho indireto antes do aguardado duelo.