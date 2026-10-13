O espanhol Álvaro Arbeloa, treinador do Fulham, está ameaçado de perder o cargo apenas três meses depois de assumir o comando da equipe, diante do início catastrófico do clube londrino na Premier League, que o colocou na lanterna da tabela de classificação.

Segundo o jornal britânico "The Sun", a diretoria do Fulham deu ao treinador espanhol apenas duas partidas para corrigir a rota e salvar seu futuro, de modo que conquistar resultados positivos nos dois próximos confrontos se tornou condição essencial para evitar a demissão.

O Fulham se prepara para enfrentar o Hull City, no próximo sábado, antes do duelo com o Coventry, em dois testes decisivos que podem definir o destino de Arbeloa, que não conseguiu nenhuma vitória em seus seis primeiros jogos no Campeonato Inglês nesta temporada.

A pressão sobre o treinador espanhol aumentou após a derrota para o Ipswich Town por 2 a 1, depois que o Fulham desperdiçou a vantagem e sofreu um gol fatal nos minutos finais, caindo para a última posição da tabela e ficando a dois pontos da zona de segurança.

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As críticas não se limitaram aos resultados, já que Arbeloa foi criticado por suas substituições, depois que sua equipe sofreu gols nos últimos 15 minutos em quatro de seus seis jogos no Campeonato Inglês.

Arbeloa assumiu o cargo no verão passado, substituindo Marco Silva, que recusou renovar seu contrato e foi treinar o Benfica, de Portugal.

Apesar do aumento dos rumores sobre uma possível demissão, o treinador espanhol afirmou que não sente medo quanto ao seu futuro, ressaltando que a prioridade é melhorar a situação do Fulham, e não manter seu cargo.

Arbeloa disse: "Nunca me preocupo com o meu cargo, e não sinto medo. Você não pode ser treinador se sentir medo".

E acrescentou: "A questão não é o meu cargo, mas a situação do Fulham, e isso é o mais importante. É verdade que disputamos apenas seis partidas, mas precisamos dos pontos".

Dessa forma, os resultados dos dois próximos jogos aparecem como o fator decisivo no futuro de Arbeloa, pois o Fulham precisa recuperar rapidamente o caminho das vitórias para evitar a continuidade da queda que pode levar a diretoria a encerrar sua passagem antecipadamente.



