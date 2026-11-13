Compartilhar Siga GOAL no Google

Autocrítica, ambição e insatisfação consigo mesmo. São três pilares indispensáveis no futebol, esse esporte que não recorda o passado e coloca você diariamente diante de um novo teste. E parece que Ronald Araújo, zagueiro do Liverpool, tem esses princípios bem diante dos olhos.

Publicidade

Araújo conquistou o carinho da torcida do Liverpool após se juntar à equipe, por empréstimo do Barcelona, graças às suas atuações defensivas de destaque, à sua personalidade forte e aos seus gestos que demonstram afeto, como colocar a mão sobre o escudo do Liverpool. Ainda assim, ele não se contenta com o que conquistou até agora, e sim quer mais.

O jornal Sport publicou declarações de Ronald Araújo, feitas durante uma entrevista aos meios de comunicação oficiais do clube inglês, nas quais ele afirmou que não está satisfeito com o seu nível no Liverpool.

O jogador uruguaio fez um balanço dos primeiros meses de sua experiência em Merseyside e afirmou que tem uma grande margem de evolução e melhora pela frente. Ele disse: "Foi uma experiência incrível, mas também vim para cá preparado para esse desafio".

E acrescentou: "Sei que ainda há muito me esperando. No plano pessoal, não estou satisfeito com o meu nível, e não posso ficar parado nesta fase; temos que seguir trabalhando".

Publicidade Publicidade

E destacou: "Esse é um dos traços da minha personalidade. Seguir trabalhando, continuar oferecendo o meu melhor e continuar aprendendo, esses são os princípios aos quais me agarro".

Tópicos relacionados

O jogador uruguaio fez uma avaliação crítica de seu desempenho, apesar de ter conseguido conquistar o carinho da torcida de Anfield, reconhecendo que tem uma grande margem de melhora e evolução pela frente.

No aspecto futebolístico, Araújo se encontrou em um ambiente que ressalta seus pontos fortes, já que o estilo de jogo se baseia na força física e no jogo direto, com menos decisões e mais duelos individuais.

Publicidade

Atuando principalmente na posição de lateral-direito, uma posição que não lhe é estranha, Araújo dá ao técnico Andoni Iraola exatamente o que ele precisa.

No futebol inglês, ele passou a ser capaz de aproveitar sua impetuosidade e sua força física superior, sem estar tão limitado pelas exigências de um futebol baseado em posicionamento e posse de bola.

Publicidade

E, para um jogador que se diverte com as tarefas defensivas, ele apresenta níveis notáveis em uma partida após a outra. Além disso, ressalta um aspecto conhecido de suas capacidades, que é o de marcar gols, já que marcou dois até agora, ambos na Liga dos Campeões da Europa, contra LASK e Villarreal.

Araújo também desempenha um papel importante no aspecto ofensivo do Liverpool e deu, por exemplo, o passe que antecedeu o passe decisivo para o gol de Florian Wirtz contra o Crystal Palace.

Publicidade

O jogador emprestado pelo Barcelona coloca os objetivos coletivos no topo de suas prioridades, antes de qualquer homenagem ou reconhecimento individual.

Após receber o prêmio Standard Chartered de melhor jogador do mês de outubro, Araújo explicou que os prêmios individuais ficam em segundo plano para ele, dizendo: "Minha fome e minha ambição consistem em vencer títulos".

Publicidade

E concluiu, dizendo: "Temos uma equipe incrível, e, considerando a posição do Liverpool e o tamanho deste clube, ele deve brigar por todos os títulos nesta temporada".