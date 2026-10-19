Ronald Araújo confirmou estar feliz por jogar pelo Liverpool, mas ressaltou que ainda é cedo para definir sua situação quanto à transformação de seu empréstimo, vindo do Barcelona, em uma transferência definitiva.

A transferência do zagueiro para o Liverpool por empréstimo de uma temporada foi uma das maiores surpresas do mercado de transferências de verão, depois de ele ter vivido uma temporada difícil com o campeão do Campeonato Espanhol.

Ainda assim, Araújo apresentou grandes atuações sob o comando de Andoni Iraola, seja na posição de lateral-direito ou de zagueiro central, enquanto o Liverpool tem a opção de contratá-lo em definitivo por 47,2 milhões de libras esterlinas ao final da temporada.

Araújo disse, durante coletiva de imprensa na véspera do confronto do Liverpool contra o Villarreal pela Liga dos Campeões da Europa: "É muito cedo para falar sobre esses assuntos. Estou apenas tentando aproveitar cada dia, continuar evoluindo e melhorando diariamente para ganhar confiança. Estou extremamente feliz por estar aqui, e minha família também está feliz".

E acrescentou: "Mas ainda é um pouco cedo para falar sobre esses assuntos".

Ao falar sobre seu início no time inglês, o internacional uruguaio disse: "Sinceramente, estou surpreso, porque você sabe o tamanho do Liverpool, mas quando você chega aqui e vê a dimensão deste clube, a infraestrutura e a torcida, percebe que está diante de um time gigante".

E continuou: "Estou extremamente feliz, porque desde a minha chegada fui muito bem recebido, e fui tratado como mais um jogador do time, não só pelos funcionários do clube, mas também pela torcida. Sou muito grato a eles, e quero retribuir dando tudo de mim nos treinos e em cada partida".



