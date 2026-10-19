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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Araújo: É cedo para anunciar minha saída definitiva do Barcelona

R. Araujo
Liverpool
Barcelona
Premier League
Liga dos Campeões
Uruguai
England
Espanha

Ele está planejando voltar?

Ronald Araújo confirmou estar feliz por jogar pelo Liverpool, mas ressaltou que ainda é cedo para definir sua situação quanto à transformação de seu empréstimo, vindo do Barcelona, em uma transferência definitiva.

A transferência do zagueiro para o Liverpool por empréstimo de uma temporada foi uma das maiores surpresas do mercado de transferências de verão, depois de ele ter vivido uma temporada difícil com o campeão do Campeonato Espanhol.

Ainda assim, Araújo apresentou grandes atuações sob o comando de Andoni Iraola, seja na posição de lateral-direito ou de zagueiro central, enquanto o Liverpool tem a opção de contratá-lo em definitivo por 47,2 milhões de libras esterlinas ao final da temporada.

Araújo disse, durante coletiva de imprensa na véspera do confronto do Liverpool contra o Villarreal pela Liga dos Campeões da Europa: "É muito cedo para falar sobre esses assuntos. Estou apenas tentando aproveitar cada dia, continuar evoluindo e melhorando diariamente para ganhar confiança. Estou extremamente feliz por estar aqui, e minha família também está feliz".

E acrescentou: "Mas ainda é um pouco cedo para falar sobre esses assuntos".

Ao falar sobre seu início no time inglês, o internacional uruguaio disse: "Sinceramente, estou surpreso, porque você sabe o tamanho do Liverpool, mas quando você chega aqui e vê a dimensão deste clube, a infraestrutura e a torcida, percebe que está diante de um time gigante".

E continuou: "Estou extremamente feliz, porque desde a minha chegada fui muito bem recebido, e fui tratado como mais um jogador do time, não só pelos funcionários do clube, mas também pela torcida. Sou muito grato a eles, e quero retribuir dando tudo de mim nos treinos e em cada partida".


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