Antes que as atenções se voltem para o aguardado confronto entre a seleção saudita e a sua rival dos Emirados Árabes Unidos na final da Copa do Golfo, os duelos anteriores entre as duas equipes se impõem como uma das histórias mais importantes que antecedem o embate, depois de terem se enfrentado em 39 partidas ao longo de diferentes torneios e ocasiões, numa longa trajetória marcada por uma clara superioridade saudita e por uma rivalidade que não ficou isenta de surpresas.

Os números gerais apontam para a superioridade da seleção saudita, que conquistou 23 vitórias contra 7 dos Emirados Árabes Unidos, enquanto 9 confrontos terminaram empatados, revelando essa estatística uma vantagem histórica da Arábia Saudita antes da partida que definirá o campeão da Copa do Golfo 27.

Início saudita: a Arábia Saudita impõe sua força

Os confrontos entre as duas seleções na Copa do Golfo começaram de forma contundente para o lado da Arábia Saudita, depois de a seleção vencer os Emirados Árabes Unidos por 4 a 0 na edição de 1972, antes de repetir a superioridade nas edições seguintes, com a vitória por 2 a 0 em 1974, e pelo mesmo placar em 1976.

Leia também: Voltou a provocar polêmica: Younis Mahmoud explode com declarações incendiárias após o choque do Iraque!

A superioridade saudita continuou na Copa do Golfo durante os anos seguintes, quando a Arábia Saudita venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 na edição de 1979, antes de os Emirados Árabes Unidos conseguirem a sua primeira vitória sobre a Arábia Saudita no torneio em 1982, por um gol a zero, enquanto o confronto da Copa do Golfo 7, em 1984, terminou em empate sem gols.

Os duelos entre as duas seleções não se limitaram à Copa do Golfo, já que elas se enfrentaram nas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Copa da Ásia, nos Jogos Pan-Árabes e em partidas amistosas, o que tornou a relação futebolística entre ambas um dos confrontos mais recorrentes no âmbito do futebol do Golfo.

Os Emirados Árabes Unidos conhecem o caminho da vitória

Apesar da vantagem saudita na história dos confrontos, os Emirados Árabes Unidos conseguiram importantes vitórias em alguns períodos, entre as quais se destacam o triunfo por 2 a 0 na Copa do Golfo 8, em 1986, e depois a vitória por 1 a 0 na Copa do Golfo 11, em 1992.

Os Emirados Árabes Unidos também superaram a Arábia Saudita por 2 a 0 na Copa do Golfo 16, em 2003, e venceram por 1 a 0 na Copa do Golfo 18, em 2007, antes de a vitória dos Emirados Árabes Unidos se repetir por 2 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo em 2017, e depois no amistoso que as reuniu em 2019.

Esses resultados revelam que a história concede à Arábia Saudita uma vantagem numérica, mas, ao mesmo tempo, confirmam que os Emirados Árabes Unidos são capazes de derrubar a Arábia Saudita quando conseguem impor o seu estilo, o que faz dos números anteriores um fator importante na leitura da final, embora não sejam garantia do que acontecerá dentro de campo.

Resultados que marcaram a memória do confronto

A história das duas seleções testemunhou diversos resultados marcantes que permaneceram presentes na memória dos torcedores, entre eles a goleada saudita por 5 a 1 no amistoso disputado em 2000, além das vitórias consecutivas da Arábia Saudita nas Eliminatórias da Copa do Mundo em 2008 e 2009, quando venceu por 2 a 1 e depois por 3 a 2 os Emirados Árabes Unidos.

E na Copa do Golfo 19, em 2009, a seleção saudita voltou a conquistar uma nova vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por três gols a zero, em um dos resultados mais marcantes que confirmaram a superioridade da Arábia Saudita nos confrontos do Golfo entre as duas seleções.

Em contrapartida, os últimos anos testemunharam confrontos mais equilibrados, já que a partida das Eliminatórias da Copa do Mundo em 2016 terminou empatada em 1 a 1, antes de a Arábia Saudita vencer por 3 a 0 no jogo de volta, enquanto o último confronto do Golfo registrado no histórico entre as duas seleções terminou em empate sem gols na Copa Árabe de 2021.

A final anula as contas do passado

Apesar de a seleção saudita entrar na final com superioridade histórica sobre os Emirados Árabes Unidos no número de vitórias, a natureza da partida aguardada torna todos esses números apenas um pano de fundo para o embate, porque as partidas de finais não reconhecem muito o que aconteceu nos anos anteriores, mas sim o que cada seleção apresenta ao longo dos 90 minutos.

A Arábia Saudita buscará completar a sua superioridade histórica diante dos Emirados Árabes Unidos e acrescentar um novo título à sua galeria, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos entra na partida sabendo que vencer a final será uma oportunidade ideal para inverter parte da equação histórica e escrever um novo triunfo em um dos seus confrontos mais importantes diante da Arábia Saudita.

Entre uma longa história que começou nos anos 1970, muitas vitórias sauditas e respostas dos Emirados Árabes Unidos em diferentes ocasiões, as duas seleções chegam a uma nova etapa na final da Copa do Golfo 27, onde tudo o que ocorreu antes só tem valor na medida em que dá a um dos lados a confiança antes do apito inicial.

No fim, o próximo confronto permanece como um novo capítulo de uma história com mais de cinco décadas, pois a Arábia Saudita tem a vantagem no histórico de confrontos, e os Emirados Árabes Unidos têm as lembranças de vitórias em grandes partidas, mas a taça desta vez pertencerá à seleção que conseguir lidar melhor com os detalhes da final.