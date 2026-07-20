Arábia Saudita ou Turquia? De Bruyne está prestes a deixar o Napoli

Uma reportagem jornalística informou que o astro belga Kevin De Bruyne e seu clube, o Napoli, estão prontos para se separar após apenas um ano, tendo sido designados intermediários para procurar um novo clube para o jogador na Turquia ou na Arábia Saudita.

Esperava-se que De Bruyne seguisse para esses destinos para encerrar sua carreira no futebol, depois que o Manchester City decidiu não renovar seu contrato no verão passado.

De Bruyne escolheu se juntar ao Napoli também por motivos relacionados ao estilo de vida, mas passou por uma experiência decepcionante, cuja principal causa foi a grave lesão que o afastou dos gramados por vários meses.

Após seu retorno, o jogador da seleção belga demonstrou insatisfação com o estilo defensivo adotado por Antonio Conte; além disso, a chegada do novo técnico Massimiliano Allegri, conhecido por adotar uma abordagem ainda mais defensiva, não trouxe sinais positivos para o jogador em relação ao seu futuro.

O jornal francês “L’Équipe” confirmou hoje que De Bruyne, que completou 35 anos no mês passado, está pronto para dar o último passo em sua carreira, indicando que já encarregou seus agentes de procurar um novo destino para ele.

O contrato de De Bruyne com o Napoli vai até junho de 2027, com o clube tendo a opção de prorrogação por mais uma temporada.

A reportagem indicou que o Galatasaray já havia demonstrado interesse em contratar o jogador, além de confirmar o interesse de clubes da Liga Turca e da Liga Roshen.

Como De Bruyne se juntou ao Napoli em uma transferência a título gratuito após o término de seu contrato com o Manchester City, é provável que o clube italiano permita sua saída por uma quantia simbólica, a fim de se livrar de seu alto salário.