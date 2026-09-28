O histórico dos confrontos entre as seleções da Arábia Saudita e do Iraque carrega muitos detalhes que tornam o encontro dos dois times na "Copa do Golfo 27" diferente de uma simples partida no encerramento da fase de grupos. Entre as duas seleções há uma disputa longa que se estendeu pelos torneios do Golfo, competições continentais e eliminatórias da Copa do Mundo, deixando para trás números e momentos que permanecem presentes sempre que se renova o duelo entre a Arábia Saudita e o Iraque.

A seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar sua irmã iraquiana, amanhã, terça-feira, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Golfo.

Grandes momentos: o Iraque conquista e a Arábia Saudita responde

Segundo o registro histórico dos confrontos, as duas seleções se enfrentaram em 38 partidas, nas quais o Iraque conquistou 17 vitórias contra 11 da Arábia Saudita, enquanto 10 partidas terminaram empatadas. A seleção iraquiana marcou 56 gols contra 34 da seleção saudita, de modo que os números mostram uma vantagem iraquiana no total de confrontos, diante do êxito saudita em decidir uma série de partidas de grande importância.

Um dos confrontos mais marcantes entre as duas seleções foi na final da Copa da Ásia de 2007, quando o Iraque conseguiu vencer por 1 a 0, com gol de Younis Mahmoud, conquistando o primeiro título asiático de sua história, enquanto a seleção saudita ficou com o segundo lugar no torneio, que testemunhou um dos momentos mais importantes do futebol iraquiano.

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Onze anos antes, os dois lados se enfrentaram nas quartas de final da Copa da Ásia de 1996, nos Emirados Árabes Unidos, mas o resultado foi favorável à seleção saudita por 1 a 0, dando sequência à campanha da Arábia Saudita no torneio e conquistando o terceiro título continental de sua história, em um dos confrontos que refletiram a capacidade da seleção saudita de lidar com os grandes compromissos.

A disputa entre as duas seleções se estendeu às eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, quando a seleção saudita conquistou duas vitórias consecutivas sobre o Iraque pelos placares de 1 a 0 e 2 a 1, somando seis pontos importantes em seu caminho rumo à classificação para o Mundial pela terceira vez consecutiva, antes de o predomínio saudita se repetir nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Nas eliminatórias para o Mundial da Rússia, a seleção saudita venceu o Iraque na ida por 2 a 1, em setembro de 2016, e depois repetiu a vitória por 1 a 0, em março de 2017, somando seis novos pontos em seus dois confrontos diante do Iraque e seguindo em seu caminho rumo à garantia da vaga na Copa do Mundo.

Copa do Golfo 26: a última vitória saudita

A última vitória da seleção saudita sobre o Iraque foi na "Copa do Golfo 26", no Kuwait, quando as duas seleções se enfrentaram em 28 de dezembro de 2024, pela terceira rodada da fase de grupos, em um confronto decidido pela Arábia Saudita pelo placar de 3 a 1.

Salem Al-Dawsari abriu o placar para a seleção saudita de pênalti, antes de Abdullah Al-Hamdan acrescentar dois gols, conduzindo a seleção de seu país à vitória e à classificação para a semifinal, enquanto a campanha do Iraque no torneio terminou na fase de grupos.

A vitória não foi apenas um resultado passageiro no histórico dos confrontos, pois veio em uma partida decisiva de um torneio do Golfo e deu à seleção saudita um impulso importante em seu caminho rumo às fases eliminatórias, tornando-se esse encontro a última vitória da Arábia Saudita sobre seu rival iraquiano antes de se renovar o confronto entre as duas equipes.

O último empate: a Arábia Saudita garante a classificação

Já o último confronto que reuniu as duas seleções veio em 14 de outubro de 2025, na repescagem asiática rumo à Copa do Mundo de 2026, e terminou com empate sem gols no estádio Al-Inma, em Jidá, em uma partida que não teve gols, mas carregou grande importância nas contas da classificação.

Esse resultado deu à seleção saudita a vaga direta para a Copa do Mundo, depois de as duas seleções terminarem empatadas em pontos e saldo de gols, antes de a vantagem no número de gols marcados decidir a liderança do grupo em favor da Arábia Saudita, de modo que a seleção saudita saiu do confronto com o passaporte para o Mundial, apesar de a partida ter terminado empatada.

Assim, as duas seleções entram em seu novo confronto na "Copa do Golfo 27" com um histórico que traz vantagem iraquiana em número total de vitórias, enquanto a seleção saudita possui uma sequência de vitórias em momentos de destaque, entre eles as eliminatórias da Copa do Mundo e o último confronto do Golfo, além de sua superioridade no último jogo oficial entre os dois lados no que diz respeito ao resultado da classificação.

E entre 38 confrontos construídos ao longo dos anos, com 17 vitórias do Iraque contra 11 da Arábia Saudita e 10 empates, a partida da "Copa do Golfo 27" parece uma extensão de uma disputa histórica que não se decide apenas pelos números, mas à qual cada confronto acrescenta um novo capítulo, especialmente quando se trata de duas seleções acostumadas a aparecer nos grandes compromissos.