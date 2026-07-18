Aqui ele se aposentou... Messi busca um final lendário no estádio que o fez chorar

Nem todos os campos são apenas retângulos verdes onde se disputam partidas; alguns guardam lembranças que permanecem na memória de quem as viveu, por mais que os anos passem. Para Lionel Messi, o estádio “MetLife”, em Nova Jersey, continua sendo um dos locais mais ligados aos momentos mais difíceis de sua carreira internacional, quando ele o deixou há 10 anos com os olhos cheios de lágrimas, anunciando sua aposentadoria da seleção argentina após a derrota na final da Copa América de 2016 para o Chile.

Mas o cenário se repete desta vez de forma diferente; o astro argentino entra no mesmo estádio, amanhã, domingo, como capitão da seleção de seu país na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, em busca de um segundo título mundial que pode transformar o local que testemunhou sua derrota no palco que abrigará um dos maiores momentos de sua glória.

Terceira final e o sonho de um segundo título

Messi disputará a terceira final de sua carreira na Copa do Mundo, depois de ter perdido a final de 2014 para a Alemanha, antes de realizar seu maior sonho ao conquistar o título na Copa do Mundo do Catar em 2022.

Hoje, quatro anos depois de erguer a taça pela primeira vez, o capitão da Argentina está a um passo de adicionar um segundo título mundial ao seu currículo, após levar a seleção de seu país à final com uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, enquanto a Espanha se classificou após eliminar a França.

Foi aqui que Messi chorou

É difícil falar do estádio “MetLife” sem relembrar a cena que ficou gravada na memória dos fãs de futebol.

Em 26 de junho de 2016, a seleção argentina perdeu a final da Copa América Centenária para o Chile nos pênaltis, depois que Messi errou sua cobrança, saindo de campo arrasado, antes de causar uma surpresa estrondosa ao anunciar sua aposentadoria da seleção.

Na época, ele disse, em declarações que abalaram o mundo do esporte: “A primeira coisa que me veio à cabeça no vestiário foi que minha trajetória com a seleção havia chegado ao fim”.

E acrescentou: “Esta é a quarta final que perco. Tentei com todas as minhas forças; era o que mais eu queria na vida, mas não se concretizou”.

E continuou, com tristeza: “Fui eu quem perdeu o primeiro pênalti, e ele era muito importante. Acho que essa decisão será a melhor para mim e para todos... Parece que não fui feito para ser campeão com a Argentina”.

Quando o tempo mudou tudo

A aposentadoria não durou muito, pois Messi voltou semanas depois, cedendo à pressão da torcida e dos companheiros, para iniciar um novo capítulo que mudou tudo o que ele achava impossível.

Ele levou a Argentina ao título da Copa América de 2021, depois à Copa do Mundo de 2022, antes de conquistar também a Copa América de 2024, transformando as palavras que disse no “MetLife” de um discurso de desespero em uma lembrança superada pelo tempo.

Getty Images

Hoje, Messi possui dois títulos da Copa América e um da Copa do Mundo, e está às vésperas de uma nova conquista histórica que pode lhe render a segunda Copa do Mundo de sua carreira.

MetLife... Memórias que vão além das lágrimas

Embora a imagem da aposentadoria seja a mais gravada na memória da torcida, a relação de Messi com o estádio “MetLife” começou anos antes.

Em junho de 2012, ele realizou uma de suas melhores partidas com a camisa da Argentina nesse estádio, quando marcou um hat-trick na vitória histórica sobre o Brasil por 4 a 3; o terceiro gol, marcado aos 84 minutos, foi um dos mais bonitos de sua carreira internacional.

Além disso, Messi voltou ao “MetLife” mais de uma vez vestindo a camisa do Inter de Miami, após se transferir para a liga americana, e o estádio testemunhou diferentes fases de sua trajetória: do brilho à decepção e, por fim, ao retorno.