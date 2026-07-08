A polêmica política no Paraguai em torno das atitudes de Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa, voltou a ganhar destaque depois que a senadora Celeste Amarela criticou duramente o astro dos “Les Bleus”.

A senadora acusou Kylian de ter insultado o goleiro da seleção de seu país após a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando Amarela chamou o atacante francês de “desgraçado”, reacendendo a tempestade de críticas que persegue o capitão da França desde o jogo que terminou com a vitória dos “Les Bleus” por 1 a 0.

A senadora Amarela explicou o motivo de sua indignação, em um novo discurso perante o Senado paraguaio: “O que nos irritou? Foi o fato de Orlando Gil (goleiro da seleção), o jovem que jogava diante do mundo pela primeira vez, ter estendido a mão com humildade para Mbappé, mas esse canalha recusou e gritou na cara dele. Isso não é típico dos franceses, pois um francês nunca faria isso.”

As raízes da crise remontam ao momento após o apito final da partida entre Paraguai e França, quando ocorreu uma discussão entre o goleiro Orlando Gil e Mbappé, o que aumentou a tensão entre a torcida paraguaia e o astro do Real Madrid.

E essa não foi a primeira vez que Amarela atacou Mbappé... Em uma sessão anterior no Senado, ela o descreveu com palavras contundentes, dizendo: “Um camaronês colonizado, que finge ser forte como um francês, rancoroso, recém-rico, arrogante e feio. Ele ficou nervoso e com medo durante toda a partida, assim como sua equipe; eles não conseguiram marcar nenhum gol e venceram por mero acaso. A única coisa que criticamos na nossa seleção é que eles não lhe deram um tapa depois da partida”.

O ataque não parou em Amarela; a senadora Nano Glaverna juntou-se à onda de críticas e descreveu Mbappé como “reclamão”, em referência a um incidente anterior em que ela alegou que o jogador ofereceu um “beijo” ao zagueiro Juan Cáceres, em um comentário considerado de conotação inaceitável.