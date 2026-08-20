As críticas ácidas contra o francês Karim Benzema, atacante do Al-Hilal, voltaram à tona após a vitória do "Líder" sobre o Al-Fayha por 3 a 0, na noite de quinta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn dos Profissionais, depois que o jogador apresentou uma atuação que não agradou à torcida, apesar de o time ter conquistado os três pontos.

Benzema foi titular diante do Al-Fayha, mas não conseguiu deixar uma marca ofensiva clara, mantendo os pontos de interrogação sobre o seu nível no Al-Hilal, especialmente porque a partida foi a sua terceira aparição consecutiva em diferentes competições sem oferecer o acréscimo esperado dele.

Apesar de o Al-Hilal ter conseguido a segunda vitória consecutiva na Liga Roshn e elevado sua pontuação para 6 pontos, o nível de Benzema seguiu sendo alvo de amplo debate entre os torcedores, que consideram que o time precisa de uma contribuição maior de seu atacante francês nas partidas, seja em termos de gols ou de criação de perigo.

A torcida deflagra uma revolta contra Benzema

Através da plataforma "X", cresceram os pedidos da torcida do Al-Hilal pela saída de Benzema do elenco, com fortes críticas dirigidas ao atacante francês, já que alguns torcedores consideraram que o jogador não é mais capaz de oferecer o acréscimo necessário, e que sua permanência pode representar um fardo para o projeto técnico do time.

Alguns seguidores chegaram a afirmar que Benzema não trará nada de novo no próximo período, exigindo que a comissão técnica, comandada pelo italiano Simone Inzaghi, tome uma decisão clara a seu respeito, diante da continuidade da insatisfação com o seu nível desde o início da temporada.

A delicadeza da situação aumenta para Benzema com a elevação do patamar de expectativas ligado ao seu nome, pois trata-se de um astro mundial com uma longa história e, por isso, a torcida não se contenta apenas com a sua participação, mas espera atuações ofensivas influentes que ajudem o Al-Hilal a competir por todos os títulos.

Al-Shanif aumenta a incerteza sobre o futuro de Benzema

As críticas não se limitaram à torcida do Al-Hilal, mas se estenderam à mídia esportiva, já que o jornalista Khaled Al-Shanif falou sobre a situação de Benzema durante sua aparição no programa "Dawrina Ghair", e apresentou uma leitura que provocou ainda mais polêmica sobre a concentração do jogador no momento atual.

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Al-Shanif afirmou: "A cabeça de Benzema está fora de campo", numa referência a que o atacante francês pode não estar presente com a concentração plena exigida dentro das partidas, o que pode explicar, do seu ponto de vista, a queda em seu rendimento técnico e a sua não aparição da forma esperada.

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Essas críticas colocam Benzema diante de um verdadeiro teste nas próximas partidas, especialmente porque o Al-Hilal começou a temporada de forma forte em termos de resultados, mas a continuidade dos pontos de interrogação sobre o seu mais importante atacante pode se transformar em um caso mais complexo com o aumento do nível da competição.

Por fim, Benzema tem a chance de responder dentro de campo, mas o início atual não esteve à altura das aspirações da torcida do Al-Hilal, que quer ver o jogador que o clube contratou para fazer a diferença, enquanto permanece a pergunta mais importante: o atacante francês recuperará seu nível rapidamente, ou continuarão as pressões que exigem sua saída do "Líder"?