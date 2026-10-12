Enquanto o Manchester City enfrenta acusações de violação das regras financeiras da Premier League, Paul Pogba não resistiu e disparou uma crítica ferina contra seu antigo rival.

Durante sua passagem por Singapura para participar de eventos com seus parceiros, entre eles o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, o meio-campista francês foi questionado sobre as acusações contra o City (115 acusações). E o ex-jogador do Manchester United respondeu com uma ironia afiada, insinuando a possibilidade de recuperar títulos do Campeonato Inglês.

Em tom de brincadeira, disse ao site "Foot Mercato": "Sinceramente, não tenho nada a dizer. Só espero que isso não afete a Premier League e que possamos recuperar dois títulos".

A declaração faz referência direta às temporadas em que o Manchester United terminou atrás de seus vizinhos de Manchester, que atualmente são alvo de uma ampla investigação por possíveis irregularidades financeiras.

Paul Pogba citou especificamente as temporadas 2017-2018 e 2020-2021, quando o Manchester United ficou em segundo lugar na Premier League, atrás do Manchester City.

Como jogador do Manchester United nessas duas temporadas, é teoricamente possível que novos títulos sejam acrescentados à galeria do campeão mundial de 2018, caso os títulos do City sejam retirados e repassados ao vice-campeão.

Ainda assim, essa possibilidade permanece apenas uma hipótese, já que eventuais punições e seus desdobramentos esportivos dependem das decisões tomadas ao longo do processo.