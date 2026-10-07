Em um evento excepcional, Lionel Messi se prepara para voltar à Espanha, não para enfrentar o Real Madrid, mas para se encontrar frente a frente com a comunidade educacional espanhola, no Palácio dos Esportes da cidade de Oviedo, no norte do país.

Esta aguardada visita acontece no âmbito da premiação de Messi com o Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes de 2026, a mais alta honraria esportiva e cultural na Espanha, que ele conquistou no último dia 3 de junho, tornando-se assim o primeiro jogador de futebol da história a receber este prêmio de forma individual desde a sua criação em 1987.

O jornal argentino "ole" esclareceu que o encontro não será apenas uma celebração protocolar, mas uma palestra e um evento educativo direcionado principalmente a crianças e jovens, dentro do programa cultural "Semana dos Prêmios", aberto gratuitamente ao público.

O eixo do encontro será o projeto "O Jogo do Número 10", a inovadora iniciativa educacional lançada pela Fundação Princesa das Astúrias e inspirada na própria figura de Messi. Nela, foi pedido aos estudantes das escolas da região, com base em declarações anteriores do craque argentino, que imaginassem uma maneira nova e inovadora de jogar futebol dentro de suas escolas, em uma tentativa de ligar os valores do esporte à criatividade e à educação.

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A comissão julgadora do prêmio havia concedido a Messi este título em reconhecimento ao seu "talento deslumbrante e à sua trajetória esportiva excepcional", elogiando também o seu "trabalho beneficente incansável e contínuo para ampliar as oportunidades de acesso à educação e aos cuidados de saúde para as crianças mais carentes". Destacou ainda a sua conduta exemplar dentro de campo, a sua firmeza, humildade e comprometimento com a equipe como campeão do mundo com a Argentina em 2022.

Com esta homenagem, La Pulga se junta à lista de lendas mundiais que já receberam o prêmio, como a lenda do tênis Serena Williams, o maratonista Eliud Kipchoge, a lenda do atletismo Carl Lewis e os astros do basquete espanhol Pau e Marc Gasol.



