O Al-Ahli saudita decidiu abrir mão de mais um jogador estrangeiro, antes do início da próxima temporada 2026-2027, depois de apenas uma época desde a sua contratação.

O Al-Ahli já havia anunciado anteriormente a saída de dois craques estrangeiros das suas fileiras, nomeadamente o médio marfinense Franck Kessié e o extremo argelino Riyad Mahrez, após três anos ao serviço do clube.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Ahli decidiu abrir mão de um terceiro jogador estrangeiro, o médio francês Enzo Millot, com Roi Pedro, o diretor desportivo, à procura de uma proposta adequada para o vender ou emprestar.

Millot juntou-se ao Al-Ahli durante a última janela de transferências de verão, proveniente do Estugarda alemão, e começou a temporada de forma muito forte, antes de o seu rendimento cair no último período.

Segundo o mesmo jornal, o Al-Ahli já começou o processo de procura de um novo jogador para o meio-campo, de forma a compensar a saída de Millot, caso chegue uma proposta adequada nos próximos dias.

O Al-Ahli já havia contratado dois jogadores capazes de atuar no meio-campo, sobretudo a nível ofensivo, nomeadamente o arménio Eduard Spertsyan e o português Francisco Trincão.

Recorde-se que Millot disputou 40 jogos com o Al-Ahli nas diversas competições ao longo da temporada passada, tendo conseguido marcar 9 golos e assistir para 7.