Após uma temporada... O Al-Hilal recupera Al-Oweis das garras do Al-Dir’iya e do Al-Shabab

Mohammed Al-Owais, goleiro do Al-Ela, está prestes a retornar ao Al-Hilal durante a próxima janela de transferências de verão, após uma temporada longe do clube.

Mohamed Al-Owais deixou o Al-Hilal durante a última janela de transferências de verão para se transferir para o Al-Ela, da Primeira Divisão da Liga Yelo da Arábia Saudita, e chegou com o time à final da repescagem de promoção para a Liga Roshen, antes da derrota para o Al-Dir’iya.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que Al-Oweis está 90% perto de retornar ao Al-Hilal na próxima temporada, com um contrato de duas temporadas, de acordo com seu desejo pessoal, apesar de ter recebido outras propostas.

Entre essas propostas está a do clube Al-Shabab, que ofereceu ao goleiro internacional a transferência para suas fileiras, com a promessa de que ele seria titular em todas as partidas da próxima temporada.

Algumas notícias haviam indicado o interesse do clube de Al-Dir’iya em contratar Al-Oweis para a próxima temporada, especialmente após o excelente desempenho que ele apresentou na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Vale lembrar que o jogador de 34 anos já atuou pelo Al-Shabab entre 2014 e 2017, antes de se transferir para o Al-Ahli, clube pelo qual jogou até 2022, quando se transferiu para o Al-Hilal e, posteriormente, para o Al-Ula em 2025.