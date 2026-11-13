Após uma despedida emocionante: Messi se prepara para voltar ao estádio Monumental

A lenda argentina Lionel Messi se prepara para retornar ao estádio Monumental, na capital Buenos Aires, para disputar uma partida amistosa entre Inter Miami e River Plate, dentro da preparação das duas equipes para a nova temporada, em 19 de janeiro de 2027.
De acordo com o jornal espanhol "Sport", o retorno de Messi ao gramado acontece 3 meses depois de sua emoção durante o dia de despedida da seleção da Argentina, para voltar mais uma vez a um dos estádios mais marcantes de sua carreira no futebol.
O confronto, marcado para 19 de janeiro de 2027, reunirá duas instituições que se tornaram alguns dos nomes mais importantes do futebol mundial e que viveram uma expansão excepcional nos âmbitos esportivo, institucional e comercial nos últimos anos.
É esperada a presença de vários astros do futebol mundial no confronto, com destaque para Luis Suárez, Nicolás Otamendi e Casemiro, além de alguns ex-jogadores do Campeonato Espanhol, como Montiel, Rodrigo De Paul e Ángel Correa, mas os holofotes estarão voltados para Lionel Messi, que pisará novamente no gramado do estádio Monumental.
O confronto entre River Plate e Inter Miami será "uma celebração do crescimento e da projeção internacional das duas instituições", segundo o comunicado oficial.
O comunicado acrescentou: "O confronto representa também um ponto de encontro entre dois projetos que contribuíram, cada um a seu modo, para ampliar os horizontes do futebol e fortalecer comunidades que reúnem milhões de torcedores em todo o mundo".
A empresa "COC Global" ficará responsável pela organização do evento, incluindo a produção e a coordenação geral, numa iniciativa que "tem como objetivo oferecer uma experiência que vá além dos noventa minutos de jogo, por meio da combinação do espetáculo esportivo com um conjunto de atividades dedicadas às torcidas dos dois clubes".
O estádio Monumental receberá a partida, o mesmo estádio que presenciou a despedida de Lionel Messi da seleção da Argentina, no confronto contra o Benin, no qual ele marcou um gol.
A presença do astro argentino neste evento terá uma importância especial, pois representa o retorno da lenda da seleção argentina a um dos estádios mais marcantes da história de suas participações com a camisa de seu país.
A partida será uma oportunidade para milhares de torcedores voltarem a desfrutar das habilidades de Messi em Buenos Aires, num estádio que presenciou alguns dos momentos mais importantes de sua trajetória com a seleção da Argentina.
Está previsto que, no período seguinte, sejam anunciados os detalhes relacionados à organização, à venda de ingressos e às atividades que acompanharão a partida, por meio dos canais oficiais dos dois clubes.
Ver perfil do autor
Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo