Após uma despedida emocionante: Messi se prepara para voltar ao estádio Monumental

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A lenda argentina Lionel Messi se prepara para retornar ao estádio Monumental, na capital Buenos Aires, para disputar uma partida amistosa entre Inter Miami e River Plate, dentro da preparação das duas equipes para a nova temporada, em 19 de janeiro de 2027.

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De acordo com o jornal espanhol "Sport", o retorno de Messi ao gramado acontece 3 meses depois de sua emoção durante o dia de despedida da seleção da Argentina, para voltar mais uma vez a um dos estádios mais marcantes de sua carreira no futebol.

O confronto, marcado para 19 de janeiro de 2027, reunirá duas instituições que se tornaram alguns dos nomes mais importantes do futebol mundial e que viveram uma expansão excepcional nos âmbitos esportivo, institucional e comercial nos últimos anos.

É esperada a presença de vários astros do futebol mundial no confronto, com destaque para Luis Suárez, Nicolás Otamendi e Casemiro, além de alguns ex-jogadores do Campeonato Espanhol, como Montiel, Rodrigo De Paul e Ángel Correa, mas os holofotes estarão voltados para Lionel Messi, que pisará novamente no gramado do estádio Monumental.

O confronto entre River Plate e Inter Miami será "uma celebração do crescimento e da projeção internacional das duas instituições", segundo o comunicado oficial.

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O comunicado acrescentou: "O confronto representa também um ponto de encontro entre dois projetos que contribuíram, cada um a seu modo, para ampliar os horizontes do futebol e fortalecer comunidades que reúnem milhões de torcedores em todo o mundo".

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A empresa "COC Global" ficará responsável pela organização do evento, incluindo a produção e a coordenação geral, numa iniciativa que "tem como objetivo oferecer uma experiência que vá além dos noventa minutos de jogo, por meio da combinação do espetáculo esportivo com um conjunto de atividades dedicadas às torcidas dos dois clubes".

O estádio Monumental receberá a partida, o mesmo estádio que presenciou a despedida de Lionel Messi da seleção da Argentina, no confronto contra o Benin, no qual ele marcou um gol.

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A presença do astro argentino neste evento terá uma importância especial, pois representa o retorno da lenda da seleção argentina a um dos estádios mais marcantes da história de suas participações com a camisa de seu país.

A partida será uma oportunidade para milhares de torcedores voltarem a desfrutar das habilidades de Messi em Buenos Aires, num estádio que presenciou alguns dos momentos mais importantes de sua trajetória com a seleção da Argentina.

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Está previsto que, no período seguinte, sejam anunciados os detalhes relacionados à organização, à venda de ingressos e às atividades que acompanharão a partida, por meio dos canais oficiais dos dois clubes.