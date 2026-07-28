O Chelsea venceu uma disputa acirrada no mercado de transferências ao contratar Austin MacPhee, especialista em bolas paradas e o cérebro por trás da superioridade ofensiva do Aston Villa nas jogadas ensaiadas, superando clubes rivais da Premier League e equipes do Campeonato Saudita, em um movimento que visa reforçar o arsenal do novo técnico Xabi Alonso após uma temporada decepcionante, sem títulos e sem participação europeia.

Segundo o jornal espanhol "Sport", a chegada de MacPhee a Stamford Bridge já está definida, apesar de o Aston Villa receber uma compensação financeira por sua saída, já que seu contrato conta com uma cláusula específica de rescisão, em um momento em que se esperava amplamente que ele fosse um dos membros da comissão técnica a deixar o Villa Park neste verão, após a conquista do título da Liga Europa pela equipe sob o comando de Unai Emery.

O desempenho excepcional do Aston Villa nas bolas paradas ao longo dos últimos anos é atribuído em grande parte ao trabalho de MacPhee, que conseguiu fazer com que a equipe marcasse o maior número de gols em jogadas ensaiadas entre as cinco grandes ligas da Europa na temporada 2023-2024, tendo praticamente empatado com o Arsenal nesse aspecto na última temporada, embora o clube, sob o comando de Mikel Arteta, tenha se destacado de forma notável nessa área, o que os ajudou a conquistar o título da Premier League e a retornar à final da Liga dos Campeões após duas décadas.

As bolas paradas ganham importância crescente no futebol moderno, onde cada pequeno detalhe merece observação minuciosa, pois as jogadas mais imprevisíveis e decisivas podem determinar o resultado da partida e, consequentemente, o destino do campeonato, o que levou os grandes clubes a investir em especialistas capazes de transformar escanteios, cobranças de falta e até arremessos laterais em armas ofensivas letais.

MacPhee goza de uma prestigiada reputação internacional, tendo conciliado ao longo dos últimos cinco anos seu trabalho no Aston Villa com sua função de treinador de bolas paradas na seleção de Portugal, sob o comando de Roberto Martínez, o que atesta sua ampla experiência e sua capacidade de influenciar nos mais altos níveis.

A contratação de MacPhee faz parte do ambicioso plano do Chelsea de iniciar uma nova era sob o comando de Alonso, ex-técnico do Real Madrid e do Bayer Leverkusen, com o clube londrino buscando garantir o sucesso por meio de um grande investimento no mercado de transferências e do reforço da comissão técnica com experiências especializadas capazes de aproveitar todos os detalhes minuciosos que podem fazer a diferença nas competições nacionais e continentais.