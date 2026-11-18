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O astro do Al-Ahli se recuperou poucas horas antes do clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, pela Liga Roshn.

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O Al-Ahli recebe o rival Al-Nassr na próxima sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, em partida adiada da nona rodada da Liga Roshn.

Horas antes do jogo, a conta oficial do Al-Ahli publicou fotos do treino realizado pela equipe nesta quarta-feira, que mostraram o lateral-esquerdo Zakaria Hawsawi participando normalmente das atividades.

Foi a primeira vez que Hawsawi participou dos treinos do Al-Ahli, depois de ficar afastado por lesão durante cerca de um mês e meio.

O lateral-esquerdo sofreu uma contusão no ligamento do joelho enquanto defendia a seleção saudita na 27ª edição da Copa do Golfo Árabe, a "Khaleeji 27", em setembro e outubro passados.

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Desde então, o jogador de 25 anos não entrou em campo em nenhuma partida pelo Al-Ahli, especificamente contra Al-Fateh, Al-Feiha, Al-Khaleej e Al-Shabab, pela Liga Roshn Saudita, e contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e os catarianos Al-Gharafa e Al-Sadd, pela AFC Champions League Elite.

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O retorno de Hawsawi representará um reforço importante para o Al-Ahli, sobretudo porque o holandês Marino Bosic, técnico da equipe, contava com ele como titular na lateral esquerda antes da lesão.

O lateral saudita disputou 8 partidas pelo Al-Ahli em todas as competições desde o início da atual temporada, sem marcar nem dar assistências.

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O retorno de Hawsawi acontece no momento em que foi confirmada a ausência de outros dois jogadores do Al-Ahli: o ponta saudita Saleh Abu Al-Shamat e o meio-campista armênio Eduard Spertsyan .

Spertsyan sofreu uma ruptura no músculo adutor durante o empate sem gols do Al-Ahli com o Al-Sadd, do Catar, em 2 de novembro, pela quarta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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Por causa dessa lesão, o jogador armênio ficou fora dos compromissos de sua seleção na atual Data Fifa, contra Chipre e Letônia, pela Liga das Nações da UEFA, e passou por um programa intensivo de tratamento e reabilitação sob a supervisão do departamento médico da seleção, em coordenação com o do Al-Ahli.

Os dois departamentos trabalharam para recuperar Spertsyan da melhor forma possível, para que ele voltasse aos gramados com segurança e sem risco de nova lesão, o que não seria possível antes do clássico contra o Al-Nassr.

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Já Saleh Abu Al-Shamat sofreu uma lesão no ombro durante a vitória do Al-Ahli sobre o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 3 a 1, em 12 de outubro, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

A lesão tirou o jovem ponta das partidas contra Al-Feiha, Al-Khaleej e Al-Shabab, pela Liga Roshn Saudita, e dos jogos contra os catarianos Al-Gharafa e Al-Sadd, pela AFC Champions League Elite.

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Abu Al-Shamat também não conseguiu se juntar à seleção saudita na atual Data Fifa, já que passava por um programa de reabilitação na esperança de estar disponível para o clássico contra o Al-Nassr, o que não foi possível.

O clássico contra o Al-Nassr tem importância especial para o Al-Ahli, sobretudo porque será decisivo para a equipe voltar a brigar pelo título da Liga Roshn nesta temporada.

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O Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, somados em 7 vitórias e 4 derrotas, a 9 pontos do líder Al-Hilal.

Já o Al-Nassr está em terceiro lugar na tabela, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal, e atrás do vice-líder Al-Qadsiah apenas no saldo de gols.