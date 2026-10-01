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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Após um mês de ausência: Theo Hernández vai jogar o clássico contra o Al-Ittihad?

Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
T. Hernandez
Arábia Saudita
França

O lateral francês está ausente desde a partida contra o Al-Ahly

Relatos da imprensa revelaram a situação do francês Theo Hernández, lateral do Al-Hilal, quanto à participação na próxima partida do Clássico contra o Al-Ittihad, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal recebe o Al-Ittihad no dia 10 de outubro deste mês, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade, no grande confronto da oitava rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que Theo Hernández está perto de participar dos treinos coletivos do Al-Hilal, após estar próximo de concluir a última etapa do programa de recuperação ao qual vem sendo submetido no período atual.

O lateral francês sofreu uma lesão no adutor durante a vitória sobre o Al-Ahli por 3 a 0, no início do mês de setembro passado, na terceira rodada da Liga Roshn Saudita, ficando ausente da equipe da capital desde então.

O jornal esclareceu que as chances de Theo participar do Clássico tornaram-se extremamente altas, embora essa definição só venha a ser tomada após seu retorno aos treinos coletivos no próximo período.

O ex-jogador do Milan disputou apenas 4 partidas com o Al-Hilal desde o início da temporada atual, nas quais conseguiu marcar um único gol, sem dar nenhuma assistência.

O Al-Hilal entra no Clássico contra o Al-Ittihad em busca de uma nova vitória que o mantenha na liderança, já que ocupa o topo da tabela de classificação com 18 pontos, com apenas um ponto de vantagem sobre o "Decano", que aparece na segunda colocação.

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