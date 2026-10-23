Após um mês de ausência, Joeri Heerkens volta a cometer um erro enorme logo de cara pelo Jong Ajax

Joeri Heerkens voltou a cometer erros graves na noite de sexta-feira. O goleiro do Jong Ajax primeiro nocauteou um companheiro de equipe e, no cruzamento seguinte, falhou completamente outra vez.

Heerkens não atuava pelo Jong Ajax desde 14 de setembro. Naquela ocasião, o goleiro cometeu duas falhas e, para piorar, recebeu um cartão vermelho nos minutos finais da partida contra o Jong FC Utrecht, que terminou em derrota por 6 a 1.

Heerkens foi suspenso por três jogos após a expulsão, e Charlie Setford teve duas oportunidades no gol do Jong Ajax.

Na noite de sexta-feira, Heerkens voltou a integrar a lista de relacionados da equipe de Amsterdã. Ele foi escolhido para começar no gol, mas voltou a cometer um erro grave.

No primeiro cruzamento, atingiu o rosto do próprio lateral-esquerdo, Jahyendrow Amour, que caiu no gramado e não se levantou. No cruzamento seguinte, Heerkens falhou de novo, e o reserva Andy Visser aproveitou para marcar.

O Ajax contratou Heerkens do Sparta Praga em 2025, durante a gestão do diretor técnico Alex Kroes, por 2 milhões de euros. Seu contrato na Johan Cruyff Arena vai até meados de 2030.