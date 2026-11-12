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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
Ahmed Mansy
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Após um ano no Al-Nassr, clube saudita salva Haidar Abdulkarim do inferno de Postecoglou

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O iraquiano Haidar Abdulkarim, jogador do Al-Nassr, está perto de deixar o clube, depois de apenas um ano desde sua chegada, diante de sua exclusão dos planos do australiano Ange Postecoglou, treinador do time principal.

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A emissora iraquiana "Al-Rabia Al-Riyadia" afirmou que o clube saudita Al-Ettifaq entrou em negociações com o Al-Nassr para a contratação de Haider Abdulkarim durante a próxima janela de transferências de inverno.

A emissora esclareceu que o Al-Ettifaq deseja contratar o jogador iraquiano por empréstimo até o fim da atual temporada, que é exatamente o que o Al-Nassr também deseja, já que não quer se desfazer dele em definitivo.

O Al-Nassr quer que Haider Abdulkarim tenha, durante o período de empréstimo, mais oportunidades de atuar, na esperança de tê-lo de volta com maior experiência, especialmente por estar completamente afastado da equipe principal nesta temporada.

O Al-Nassr não prefere a opção de compra por diversos motivos, o primeiro deles é que o clube Al-Zawraa receberá 15% do valor de uma revenda, conforme as cláusulas acordadas no contrato no momento de sua chegada ao estádio Al-Awwal Park em janeiro passado.

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Além disso, a rigorosa fiscalização financeira a que o Al-Nassr está submetido não o deixaria capaz de contratar um jogador substituto para compensar a saída de Haider Abdulkarim, caso ele seja dispensado em definitivo na próxima janela de transferências de inverno.

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Haider Abdulkarim ingressou no Al-Nassr em janeiro passado, vindo do Al-Zawraa iraquiano, em uma transferência no valor de 500 mil dólares, além de 15% do valor de uma revenda.

O português Jorge Jesus, ex-treinador do Al-Nassr, deu ao jogador iraquiano a oportunidade de atuar pela equipe principal, na segunda metade da temporada passada, especialmente na Liga dos Campeões da Ásia 2 de 2025.

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O jogador de 22 anos participou de 6 partidas pelo Al-Nassr durante a segunda metade da temporada passada, totalizando 186 minutos em campo, sendo 5 partidas na Liga dos Campeões da Ásia 2 e uma única partida na Roshn Saudi League, nas quais não conseguiu marcar nem dar assistências para nenhum gol.

No entanto, essas oportunidades desapareceram completamente na atual temporada, desde a chegada do treinador australiano Ange Postecoglou, uma vez que Haider Abdulkarim não participou de nenhuma partida pela Roshn Saudi League, pela Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas e pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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O papel do jovem jogador iraquiano se limita a atuar pela equipe sub-21 do Al-Nassr, que disputa a Liga Joy de Elite (o Campeonato Saudita sub-21), onde foi um de seus destaques na segunda metade da temporada passada.

No entanto, a equipe de base vem sofrendo nesta temporada da Liga Joy de Elite, ocupando a nona colocação na tabela de classificação com 14 pontos, conquistados em 4 vitórias, dois empates e duas derrotas.

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Por outro lado, a equipe principal ocupa a terceira colocação na tabela de classificação da Roshn Saudi League com 28 pontos, a dois pontos de distância do Al-Hilal, líder, e atrás do Al-Qadsiah por saldo de gols, que ocupa a segunda posição.