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Um boato polêmico sobre o futuro do Marrocos no futebol continental voltou à tona apenas dois dias depois da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025. A Real Federação Marroquina de Futebol, porém, interveio para encerrar a polêmica e desmenti-lo categoricamente.

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Nas últimas horas, perfis e publicações nas redes sociais espalharam alegações de que o Marrocos teria pedido para deixar a Confederação Africana de Futebol (CAF) a fim de se filiar à UEFA e disputar a Eurocopa, num movimento descrito como uma resposta contundente à decisão que deu o título da Copa Africana de Nações ao Senegal.

O boato não parou por aí: algumas publicações afirmaram que a UEFA teria rejeitado o pedido da Real Federação Marroquina de Futebol, sob o argumento de que o reino está geograficamente localizado no continente africano.

Essa versão, no entanto, logo foi desmentida diretamente. O jornalista nigeriano Osasu Obayiuwana, correspondente do jornal “Guardian”, revelou em seu perfil no “X” que recebeu uma negação categórica de um dirigente da Real Federação Marroquina de Futebol, que lhe garantiu que as informações em circulação são “completamente falsas”.

Um boato antigo que volta à tona

A ideia de uma mudança do Marrocos para a UEFA não é um boato novo. Ela já apareceu nas redes sociais em diferentes ocasiões, sem que nenhuma medida oficial conhecida, por parte do Marrocos ou da UEFA, a sustentasse.

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Embora não haja nenhuma prova de qualquer movimento marroquino nesse sentido, o boato atual coincidiu com a onda de raiva e frustração manifestada por vários torcedores marroquinos nas redes sociais após a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte no caso da final da Copa Africana de Nações de 2025.

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Assim, a insatisfação que se seguiu à decisão parece ter contribuído para ressuscitar essa velha história, sem que haja qualquer indício de que um pedido oficial para deixar a CAF tenha de fato sido feito.

Uma história real que remonta a 1987

A existência de um episódio histórico verdadeiro talvez tenha ajudado a reacender o boato, mas ele não tem relação com o futebol nem com a UEFA.

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Em 1987, durante o reinado do falecido rei Hassan II, o Marrocos de fato apresentou um pedido de adesão à Comunidade Econômica Europeia, que era na época a antecessora da União Europeia.

O pedido, porém, foi rejeitado com base no fato de que o Marrocos não é um país europeu.

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Naturalmente, não há nenhum dado que permita ligar aquele episódio histórico ao boato que circula atualmente sobre uma mudança do Marrocos da CAF para a UEFA, sobretudo porque as duas questões pertencem a contextos completamente diferentes.

Um país pode trocar de confederação continental?

Embora a filiação às confederações continentais nem sempre esteja rigidamente ligada à localização geográfica de um país, alguns casos excepcionais no futebol mundial tornam essa ideia possível, em princípio.

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Israel, por exemplo, está geograficamente localizado na Ásia, mas é membro da UEFA desde 1994, em meio a circunstâncias políticas que tornavam complicada sua participação nas competições asiáticas.

A Austrália, por sua vez, deixou a Confederação de Futebol da Oceania e se filiou à Confederação Asiática de Futebol em 2006, num movimento também ligado ao desejo de disputar competições mais fortes.

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A situação do Marrocos, contudo, é diferente desses dois casos. O reino é um membro ativo e estável do futebol africano e ocupa uma posição de destaque na CAF, tanto no plano esportivo quanto no institucional.

Portanto, os dados disponíveis atualmente não indicam que o Marrocos esteja considerando trocar de confederação continental, e a Real Federação Marroquina de Futebol negou de forma explícita o que se espalhou a esse respeito.

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Foco na Copa Africana de Nações de 2027

Longe dos boatos em circulação, o objetivo esportivo da seleção marroquina segue claro: continuar competindo no continente e tentar conquistar a Copa Africana de Nações pela segunda vez em sua história.

O último título do Marrocos na competição foi em 1976, e o foco agora está na próxima edição, na qual os Leões do Atlas esperam decidir o título dentro de campo, longe da polêmica gerada pelas consequências da decisão do CAS e dos boatos que vieram em seguida.