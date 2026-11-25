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O especialista jurídico suíço Lucien Valloni explicou as chances de sucesso do recurso que a Federação Marroquina de Futebol pretende apresentar ao Supremo Tribunal Federal da Suíça contra a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) que deu à seleção senegalesa o título da Copa Africana de Nações 2025, após uma longa disputa judicial entre as partes.

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Nesta terça-feira, o CAS anunciou que aceitou o recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão tomada em março pela Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), que havia considerado o Marrocos vencedor da final da Copa Africana de Nações 2025.

A corte determinou o restabelecimento da decisão da Comissão Disciplinar da CAF, que deu a vitória à seleção senegalesa por 1 a 0 na final disputada em Rabat, em janeiro.

A Federação Marroquina, porém, rejeitou posteriormente a decisão do CAS e anunciou, em comunicado oficial, que pretende recorrer contra a decisão da Corte Arbitral do Esporte.

Um princípio decisivo

O advogado suíço Lucien Valloni, especialista em direito desportivo, afirmou que o CAS aplicou o princípio das "decisões do árbitro dentro de campo" e ressaltou que o lado marroquino terá "dificuldade" no caminho para contestar a decisão.

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Valloni afirmou, em declarações exclusivas ao Kooora, nesta quarta-feira: "A Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidiu aplicar o princípio das 'decisões do árbitro dentro de campo', um princípio consolidado que tem como objetivo evitar que toda decisão tomada pelo árbitro de uma partida seja submetida à revisão judicial dos tribunais. Assim, a decisão está em conformidade com precedentes jurídicos claros em casos semelhantes."

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Um caminho difícil

Questionado sobre as chances de sucesso do recurso marroquino, ele explicou: "O Marrocos tem o direito de recorrer dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal da Suíça e, depois, recorrer à Corte Europeia de Direitos Humanos."

Em seguida, porém, ponderou: "Esse caminho não será fácil, já que os fundamentos de recurso admitidos no Supremo Tribunal Federal da Suíça se limitam a um campo muito restrito."

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Segundo o especialista suíço, o único ponto ainda em aberto é até que ponto a Corte Europeia de Direitos Humanos estaria disposta a analisar o caso com mais profundidade do que o Supremo Tribunal Federal da Suíça, com base no princípio do direito a um julgamento justo.

Valloni concluiu: "O problema do princípio das 'decisões do árbitro dentro de campo' é que ele não permite submeter as decisões do árbitro a uma revisão judicial efetiva. Mas essa é justamente a essência do princípio e seu objetivo principal: evitar que cada decisão de arbitragem se transforme em um processo nos tribunais, o que poderia colocar em dúvida a identidade do vencedor de uma partida mesmo depois do seu fim."

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Quem é Lucien Valloni?

Lucien Valloni é um advogado suíço especializado em litígios comerciais e arbitragem internacional. Ele é considerado um dos principais advogados suíços na área do direito desportivo, com ampla experiência em casos levados à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e aos órgãos judiciais das federações esportivas internacionais.

Valloni tem experiência específica em recursos contra sentenças arbitrais no Supremo Tribunal Federal da Suíça e na Corte Europeia de Direitos Humanos, e já obteve vitórias em casos esportivos de destaque nas duas cortes.

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Ele fundou seu próprio escritório de advocacia em 2021, depois de 24 anos como sócio do escritório FRORIEP. Também é professor da Universidade Sorbonne Abu Dhabi desde 2015 e ocupa os cargos de vice-presidente e membro do conselho de administração da Associação Internacional de Jogadores de Futebol (AIF), que representa mais de 30 mil jogadores profissionais em todo o mundo.