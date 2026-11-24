Compartilhar Siga GOAL no Google

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou sua posição oficial sobre a decisão histórica da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que declarou a seleção do Senegal campeã da Copa Africana de Nações de 2025 em detrimento do Marrocos, após cerca de 10 meses de polêmica.

Publicidade

A CAF afirmou respeitar a decisão da corte esportiva e ressaltou que tomará todas as medidas necessárias para cumprir a sentença.

Confira a seguir o primeiro comunicado da CAF sobre a decisão divulgada nesta terça-feira:

“A Corte Arbitral do Esporte (CAS) encerrou a polêmica sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 ao divulgar hoje sua decisão final na disputa entre a Federação Senegalesa de Futebol e a Real Federação Marroquina de Futebol, confirmando o título do Senegal.

A corte anunciou a anulação da decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), de 17 de março de 2026, e manteve a decisão do Comitê Disciplinar, de 11 de fevereiro de 2026.

Com base na decisão do CAS, a seleção do Senegal foi declarada oficialmente campeã da Copa Africana de Nações Marrocos 2025.

Publicidade Publicidade

A disputa surgiu em razão dos acontecimentos da final, antes de chegar à Corte Arbitral do Esporte para o julgamento do caso entre as federações senegalesa e marroquina.

Tópicos relacionados

A Confederação Africana de Futebol reafirma seu respeito à decisão do CAS e ressalta que tomará todas as medidas necessárias para cumprir a sentença.

Dessa forma, a corte esportiva encerrou a disputa sobre a identidade do campeão da última edição da Copa Africana de Nações, confirmando o título do Senegal.”

Publicidade

O que Motsepe disse antes da decisão?

O comunicado da CAF vem confirmar a posição de seu presidente, Patrice Motsepe, que anunciou na última segunda-feira que respeitaria a decisão independentemente de quem ficasse com o título.

Motsepe se comprometeu a respeitar a decisão da Corte Arbitral do Esporte, em um desdobramento que põe fim a uma crise jurídica que durou cerca de 10 meses e gerou ampla polêmica no continente africano.

Publicidade

Motsepe reafirmou o compromisso da CAF de cumprir a decisão da Corte Arbitral do Esporte, qualquer que fosse o resultado, durante a cerimônia de assinatura de um acordo de parceria entre a CAF e uma empresa, na África do Sul.

O presidente da entidade continental destacou a necessidade de preservar a integridade, a credibilidade e o respeito às regras na gestão do futebol africano.

Publicidade

Por que a decisão favoreceu o Senegal?

A corte explicou, nos fundamentos da decisão, segundo o comunicado oficial divulgado hoje, que o árbitro, ao apitar o reinício da partida aos 109 minutos, havia considerado que estavam reunidas as condições para a continuidade do jogo, depois que as duas equipes voltaram ao gramado e manifestaram juntas o desejo de retomar a partida.

Com base nisso, o painel arbitral entendeu que os efeitos da decisão do árbitro se limitaram ao campo de jogo e que, portanto, a decisão se enquadra no “princípio das decisões de campo”.

Publicidade

A corte considerou que os artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana de Nações não se aplicam a este caso, explicando que eles se destinam apenas a determinar o resultado da partida quando a conduta de uma das equipes leva o árbitro a encerrar o jogo de forma definitiva.

Assim, o painel concluiu que o árbitro não cometeu nenhum erro jurídico ao decidir retomar a partida, o que derrubou a base em que se apoiava a decisão que havia dado ao Marrocos a vitória na final.