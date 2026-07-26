Álvaro Arbeloa embarca na aventura de treinar o Fulham, depois de deixar o Real Madrid, na sequência de uma época sem qualquer título.

O treinador espanhol perdeu por dois golos sem resposta frente ao Norwich City, no seu primeiro jogo com o Fulham, e o antigo técnico do Real Madrid ainda tem muito trabalho pela frente.

O jornal AS escreveu: "Após a derrota frente ao Norwich, os meios da Premier League começaram a questionar se Arbeloa é capaz de tirar do papel um projeto que parece destinado a sofrer para permanecer mais uma época na elite."

O caminho de Arbeloa como treinador ao nível de topo não foi nada fácil, pois o Real Madrid é um clube cujas exigências elevadas tornam muitos incapazes de se manter no banco de suplentes do estádio Santiago Bernabéu.

Depois de um ano inteiro sem treinar, Arbeloa rumou a Inglaterra para assumir o comando de um dos clubes mais históricos da Premier League.

As diferenças entre a liga espanhola e a sua congénere inglesa são bastante evidentes, uma vez que o aspeto físico se sobrepõe a qualquer outro aspeto tático, além de o estilo de jogo ser mais direto e vertical em comparação com o que se verifica em Espanha.

E agora, após a primeira derrota, e a menos de um mês do arranque da Premier League, começam a surgir sinais de pressa nas margens do rio Tamisa, e o Fulham terá de mexer-se para reforçar o plantel e conferir-lhe uma nova imagem.

Arbeloa demonstrou, durante períodos da sua experiência em Madrid, a capacidade de dar ao clube merengue uma identidade própria, antes de tudo acabar por ruir.

Mas o processo de construção não será fácil, e os testes que aguardam o treinador espanhol revelarão ao mundo o verdadeiro material de que é feito.

O AS concluiu: "Só o tempo dirá se Arbeloa terá sucesso nesta aventura, ou se voltará a cair da sela de um cavalo que nunca conseguiu dominar."