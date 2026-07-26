Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
arbeloa(C)Getty Images

Traduzido por

Após temporada em branco no Real, Arbeloa tem início decepcionante no Fulham

Premier League
Real Madrid
Fulham
A. Arbeloa
England
Espanha

Álvaro Arbeloa embarca na aventura de treinar o Fulham, depois de deixar o Real Madrid, na sequência de uma época sem qualquer título.

O treinador espanhol perdeu por dois golos sem resposta frente ao Norwich City, no seu primeiro jogo com o Fulham, e o antigo técnico do Real Madrid ainda tem muito trabalho pela frente.

O jornal AS escreveu: "Após a derrota frente ao Norwich, os meios da Premier League começaram a questionar se Arbeloa é capaz de tirar do papel um projeto que parece destinado a sofrer para permanecer mais uma época na elite."

O caminho de Arbeloa como treinador ao nível de topo não foi nada fácil, pois o Real Madrid é um clube cujas exigências elevadas tornam muitos incapazes de se manter no banco de suplentes do estádio Santiago Bernabéu.

Depois de um ano inteiro sem treinar, Arbeloa rumou a Inglaterra para assumir o comando de um dos clubes mais históricos da Premier League. 

Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganés crest
Leganés
LEG
Amistosos de clubes
Fulham crest
Fulham
FUL
Stuttgart crest
Stuttgart
STU

As diferenças entre a liga espanhola e a sua congénere inglesa são bastante evidentes, uma vez que o aspeto físico se sobrepõe a qualquer outro aspeto tático, além de o estilo de jogo ser mais direto e vertical em comparação com o que se verifica em Espanha.

E agora, após a primeira derrota, e a menos de um mês do arranque da Premier League, começam a surgir sinais de pressa nas margens do rio Tamisa, e o Fulham terá de mexer-se para reforçar o plantel e conferir-lhe uma nova imagem.

Arbeloa demonstrou, durante períodos da sua experiência em Madrid, a capacidade de dar ao clube merengue uma identidade própria, antes de tudo acabar por ruir.

Mas o processo de construção não será fácil, e os testes que aguardam o treinador espanhol revelarão ao mundo o verdadeiro material de que é feito. 

O AS concluiu: "Só o tempo dirá se Arbeloa terá sucesso nesta aventura, ou se voltará a cair da sela de um cavalo que nunca conseguiu dominar."

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google