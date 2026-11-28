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A lesão de Jamal Musiala deixou de ser apenas um problema técnico que ameaça os planos do Bayern de Munique e se transformou em uma questão humana que provocou divisão nos bastidores do clube e levou a diretoria a enfrentar críticas cada vez maiores. Com o retorno dos problemas físicos do jogador alemão, vozes da liderança vieram a público para pedir o fim da polêmica e colocar a saúde dele em primeiro lugar.

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Em declarações à “Sky Sport”, antes do duelo contra o Hamburgo pela Bundesliga, neste sábado, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, pediu união em torno de Musiala, um dia depois de o clube anunciar que o jogador sofreu uma nova recaída muscular. O dirigente afirmou que, neste momento, a prioridade deve ser garantir o bem-estar do atleta e apoiá-lo, deixando de lado as questões esportivas e a pressão da imprensa.

Eberl disse que o que o jogador está vivendo é uma tragédia humana e ressaltou que o clube quer ter tranquilidade sobre o estado dele, acrescentando que a forma de lidar com as lesões recorrentes deve partir da preocupação com a sua saúde, acima de qualquer outra consideração. A declaração reflete o tamanho do sofrimento do meia da seleção alemã, que teve recaídas seguidas e ficou afastado do time nos últimos tempos.

O diretor esportivo garantiu que a diretoria do clube bávaro está comprometida em dar a Musiala o tempo e o espaço necessários para se recuperar. Segundo ele, o jogador não será pressionado a voltar rapidamente aos treinos ou às partidas e terá tempo suficiente para descansar e se afastar do ambiente competitivo até recuperar a forma.

Eberl acrescentou que a nova recaída é um golpe para todos no clube, mas que ela será tratada como uma responsabilidade coletiva.

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A mensagem de Eberl não se limitou ao apoio ao jogador. Ele também fez um apelo claro pelo fim da polêmica na imprensa que cresceu em torno do caso, pedindo que todas as partes se unam em vez de aumentar a pressão sobre o atleta. O dirigente reforçou que a força do Bayern de Munique aparece ainda mais nos momentos difíceis e que o clube precisa superar a crise com espírito coletivo, longe das trocas de declarações e das críticas que o assunto provocou.

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As declarações de Eberl vieram após uma polêmica na cúpula do Bayern, depois que posicionamentos de figuras importantes, entre elas Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge e Jan-Christian Dreesen, levantaram dúvidas sobre a capacidade de Musiala de continuar jogando diante do diagnóstico relacionado à sua condição neurológica. Essas atitudes foram criticadas publicamente pelo companheiro de equipe Joshua Kimmich, que considerou que elas não condizem com os valores e o espírito do clube. Eberl, por sua vez, preferiu não comentar a posição do jogador alemão.

Com isso, a crise de Musiala se transformou em um teste da capacidade do Bayern de Munique de conter as divergências internas e oferecer o apoio necessário a um de seus maiores talentos, num momento em que a saúde do jogador e a garantia de uma recuperação segura se tornaram mais importantes do que a discussão sobre a data de seu retorno. Enquanto isso, Eberl busca encerrar as declarações contraditórias e voltar as atenções para Musiala, para que ele consiga superar esta fase difícil sem pressões adicionais.