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Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty

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Após "superar as expectativas": decisão do Trabzonspor sobre Mohamed Salah

M. Salah
Trabzonspor x Ferencváros
Trabzonspor
Ferencváros
Liga Europa
Trabzonspor x Istanbul Basaksehir
Istanbul Basaksehir
Campeonato Turco
Egito
Turquia
Hungria

antes do confronto da Liga Europa

A comissão técnica do Trabzonspor tomou uma decisão sobre o astro egípcio Mohamed Salah, após sua primeira aparição com a camisa do time na partida contra o Kasimpasa.

O jornal turco Haber61 informou que Mohamed Salah se prepara para disputar sua primeira partida como titular pelo Trabzonspor, já que é esperado que ele comece entre os titulares diante do Ferencváros, da Hungria, na próxima quinta-feira, no jogo de ida do playoff de acesso à Liga Europa.

Salah entrou como substituto na partida contra o Kasimpasa, aos 58 minutos, e apresentou um desempenho que rendeu elogios da comissão técnica, especialmente no aspecto físico e em suas movimentações ofensivas.

 O jornal acrescentou que o nível de Salah em sua primeira aparição superou as expectativas, já que ele demonstrou grande vontade de avançar com a bola, além de suas movimentações dentro da área e de suas tentativas constantes de trocar passes com os companheiros.

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Também esclareceu que a comissão técnica acredita que a sintonia de Salah com os demais jogadores aumentará gradualmente, diante da chegada de um grande número de novas contratações durante a janela de transferências de verão, o que exige mais tempo e treinos para alcançar o melhor entrosamento dentro de campo.

Apontou que Salah tentou, em mais de um lance durante a partida contra o Kasimpasa, criar entrosamento com o atacante Paul Onuachu, mas algumas movimentações não se completaram da forma desejada, algo que a comissão técnica espera que melhore com o passar do tempo.

O jornal concluiu que a participação de Salah diante do Ferencváros será como titular, de acordo com o plano atual, cabendo à comissão técnica definir o número de minutos que o jogador atuará durante a partida com base em sua prontidão física.

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