A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu suspender um comentarista paraguaio e impedi-lo de continuar a cobrir os jogos da Copa do Mundo após suas declarações polêmicas ao vivo durante a vitória de sua seleção sobre a Turquia por 1 a 0.

O gol de Matias Galarza, marcado logo no início, garantiu uma vitória decisiva para o Paraguai, após a equipe ter sofrido uma derrota contundente por 4 a 1 para os Estados Unidos em sua estreia no Grupo D.

No entanto, o Paraguai ficou indignado quando Miguel Almirón se tornou o primeiro jogador da Copa do Mundo a ser expulso por falar com a boca coberta, uma nova regra aprovada pela FIFA antes do início do torneio.

O cartão vermelho provocou a ira do comentarista Jorge “Chippi” Vera, que estava narrando a partida ao vivo para a rede paraguaia ABC.

Vera chamou o árbitro salvadorenho, Iván Barton, de ladrão antes de lançar um ataque verbal contra o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Segundo o jornal inglês “Metro”, Vera disse: “Ladrão, ladrão, Barton”.

E acrescentou: “Vocês destruíram o futebol. FIFA, foram vocês que mataram o futebol. Infantino, você é o responsável por isso. FIFA, assumam a responsabilidade por terem transformado o futebol nessa situação. É uma vergonha. Você deveria ter vergonha de si mesmo, Infantino”.

Em seguida, Vera direcionou sua raiva a Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), dizendo-lhe: “Tire menos fotos com Infantino. Seja homem. Seus malditos ladrões”.

E continuou: “É isso que vamos ver na Copa do Mundo? ... Que canalhas! Que canalhas! Isso é inacreditável, é uma vergonha. Eles estão destruindo o futebol e nos deixando com um jogador a menos. Que canalhas”.

Essas palavras levaram a FIFA a retirar a credencial de Vera, o que o impede de comentar quaisquer outras partidas da Copa do Mundo neste verão.

Em declaração após a decisão da FIFA, Vera pediu desculpas por sua “linguagem ofensiva e inaceitável”.

Vera disse: “A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu revogar minha credencial para a cobertura desta Copa do Mundo. Na prática, isso significa que não poderei participar da cobertura da ABC para a Copa do Mundo, seja dentro ou fora dos estádios. Essa decisão abrange qualquer tipo de participação ou cobertura relacionada à Copa do Mundo nas plataformas da empresa de mídia para a qual trabalho”.

Ele continuou: “Não estou aqui para me justificar. Questionar uma regra ou discordar da decisão do árbitro não justifica, de forma alguma, a perda de autocontrole da maneira como agi. E não estou aqui para culpar os outros. O que eu disse foi um erro, e devo assumir a responsabilidade por isso”.

E continuou: “O fato de eu reconhecer meu erro não significa necessariamente relatar tudo o que aconteceu depois. No entanto, percebo que este não é o momento adequado para discutir as consequências, mas sim para assumir a responsabilidade por meus atos”.

E concluiu: “Aceito essa situação com humildade, vou aprender com ela e continuarei trabalhando, sempre que possível e apropriado, para ser digno da confiança daqueles que me apoiaram ao longo de todos esses anos. Ao mesmo tempo, confio de que todas as circunstâncias desse incidente possam ser avaliadas com calma, equilíbrio e senso de justiça”.