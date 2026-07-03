Após sua nomeação oficial... Quando Posticoglou assumirá o cargo no Al-Nasr?

O Al-Nasr revelou a data em que o técnico australiano Ange Postecoglou assumirá o cargo na equipe, após o anúncio oficial de sua contratação.

O clube Al-Nassr anunciou, nesta sexta-feira, a contratação de Postecoglou como técnico da equipe, sucedendo o português Jorge Jesus, com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028.

Pouco tempo depois do anúncio de sua nomeação, o Al-Nassr informou, por meio de sua conta oficial no site “X”, que o técnico australiano chegará à capital saudita, Riade, amanhã, sábado, para iniciar seu trabalho com a equipe.

O “Al-Alamy” esclareceu que Posticoglou comandará os treinos da equipe a partir de domingo, coincidindo com o início da pré-temporada para a nova temporada, no “Dar Al-Nassr”, na capital saudita, Riad.

A pré-temporada do Al-Nassr em Riad se estenderá até o dia 11 de julho, antes da equipe seguir para a cidade de Abha, a fim de realizar a segunda fase, que ocorrerá entre os dias 12 e 22 do mesmo mês.

Já a terceira fase será na cidade de Lisboa, na Portugal, entre 25 de julho e 5 de agosto, e contará com a realização de alguns jogos amistosos, após a conclusão da formação do elenco com a chegada dos jogadores da seleção nacional.

O Al-Nassr disputará quatro títulos na próxima temporada: a Liga Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.