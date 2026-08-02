Uma reportagem publicada neste domingo afirmou que um caos total paira sobre o Paris Saint-Germain antes do início da nova temporada.

O Paris Saint-Germain segue com sua intensa atividade no mercado de transferências, tendo já anunciado a contratação do goleiro Alessandro Longoni (18 anos), além de outros negócios que busca concluir depois de chegarem a estágios avançados, como os de Mika Godts (Ajax) e Ferran Torres (Barcelona).

O técnico Luis Enrique busca montar um time capaz de repetir os sucessos da temporada passada.

Apesar de o Paris Saint-Germain já contar com um goleiro, o clube intensificou seus esforços nas últimas horas para contratar outro arqueiro: Zion Suzuki, goleiro do Parma, o internacional japonês de 23 anos.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, caso o negócio se concretize, Lucas Chevalier, goleiro reserva da equipe parisiense atrás de Safonov (27 anos), ficará bastante insatisfeito.

Enquanto a chegada do jovem Longoni é oficialmente vista como uma contratação para o futuro, o mais experiente Suzuki representará uma ameaça real a Chevalier, que, apesar de ter superado Safonov anteriormente, perdeu sua posição de titular para o russo.

Essa queda de rendimento impediu o goleiro francês de disputar a Copa do Mundo neste verão, torneio no qual Suzuki brilhou de forma notável.

O jornal "L'Équipe" aponta a possibilidade de um impasse em torno da posição de goleiro em Paris nos próximos dias, o que ameaça provocar um caos total no Saint-Germain.