Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, comentou sobre sua conquista da Bola de Ouro de melhor jogador da história, concedida pela revista France Football.

Ronaldo escreveu, em sua conta no X: "O futebol pertence às torcidas. Obrigado a todos os torcedores em todo o mundo".

O craque português continuou: "A Bola de Ouro de melhor jogador da história é também o prêmio de vocês".

Ao mesmo tempo, a rede ESPN informou que a Federação Portuguesa parabenizou Ronaldo após sua vitória da Bola de Ouro de melhor jogador da história.

Após uma votação popular aberta pela internet que durou um mês inteiro, Ronaldo superou Lionel Messi por uma pequena margem, conquistando o prêmio.

A Federação Portuguesa escreveu, em sua conta no X: "De 2008 para a eternidade. O melhor jogador a vencer a Bola de Ouro da história é português. Parabéns, capitão".

A homenagem a Ronaldo veio em reconhecimento à sua temporada 2007-2008 com o Manchester United, quando ele contribuiu para a conquista do título da Premier League inglesa e da Liga dos Campeões da Europa pela equipe, depois de marcar 42 gols em todas as competições, o que o levou a conquistar o primeiro prêmio de Bola de Ouro de sua carreira.

O Manchester United e o Real Madrid, os dois ex-clubes de Ronaldo, também celebraram a última homenagem recebida pelo jogador.

O veterano atacante da seleção portuguesa venceu cinco prêmios de Bola de Ouro no total, quatro deles durante seu período no Real Madrid, nos anos de 2013, 2014, 2016 e 2017.

O jornal Marca informou que as atenções se voltaram para as contas de Ronaldo nas redes sociais, após a definição da vitória na votação eletrônica.

Sem fazer referência direta à competição ou publicar longos discursos, Ronaldo escolheu se expressar à sua maneira habitual, compartilhando um conjunto de fotos, no Instagram, que documentam sua rotina diária de trabalho e treinos, acompanhadas de uma única palavra: "Me preparando".

Essa mensagem sucinta foi suficiente para provocar milhares de interações e comentários por parte de seus torcedores, que interpretaram a publicação como um reflexo de sua mentalidade competitiva, que permanece sempre focada no treino e no trabalho, independentemente dos prêmios e homenagens que se acumulam em sua carreira.

A imagem do jogador treinando com o máximo de força e empolgação se espalhou amplamente em questão de minutos, antes que ele divulgasse sua mensagem em sua conta no X, na qual falou abertamente sobre sua conquista da Bola de Ouro de melhor jogador.