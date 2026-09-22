As lendas do Manchester United, Paul Scholes e Nicky Butt, não ficaram convencidos com o revés mais recente sofrido pelo atacante do Manchester United, Benjamin Sesko, por causa da lesão.

Sesko, que se juntou ao clube inglês vindo do Leipzig por 74 milhões de libras esterlinas no verão de 2025, ficou de fora de todo o período de preparação para a temporada devido a um problema na perna que sofreu na temporada passada.

O atacante esloveno se lesionou depois de receber um chute na perna durante a vitória sobre o Liverpool em maio, e nesta temporada começou como titular na Liga dos Campeões contra o Sabah e na derrota da Copa Carabao para o Brighton. Foi reserva nos primeiros quatro jogos do Manchester United na temporada antes de ser totalmente excluído da lista de relacionados no domingo, contra o Fulham.

Sesko não viajou para a capital, Londres, onde o United empatou com dificuldade por 1 a 1 no estádio Craven Cottage, e o técnico Michael Carrick não conseguiu apresentar uma imagem mais clara sobre a gravidade da lesão.

O atacante passará por exames esta semana antes de o clube decidir o plano de tratamento, mas seu revés é considerado mais um golpe em um início de temporada catastrófico.

O Manchester United decidiu não contratar outro atacante de referência durante a janela de transferências de verão, e Joshua Zirkzee, que marcou nove gols em 77 jogos, era a única opção restante para a equipe.

No episódio mais recente do programa "The Good, The Bad and The Football", o ex-meio-campista Butt lamentou a decisão de não reforçar o setor ofensivo antes de o foco se voltar para a lesão de Sesko.

Scholes disse em tom de brincadeira que Sesko deveria "usar caneleiras" no episódio mais recente do programa "The Good, The Bad and The Football", enquanto Butt insistiu que "ou você quebra a perna, ou você joga".

Butt disse, segundo o jornal inglês "Metro": "A linha defensiva de quatro é um grande problema, mas para mim, o problema maior é o atacante número 9. Como o Manchester United pode ter apenas um atacante? Quem é o lesionado, e com qual lesão, é uma lesão na perna?".

Por sua vez, Scholes respondeu: "Como você se lesiona na perna? Isso não é uma fratura na perna? Você não pode simplesmente usar caneleiras?".

E Butt acrescentou: "Ou você quebra a perna, ou você joga. Use caneleiras ou proteções, eu não entendo isso muito bem. É difícil discutir sem saber do que se trata".

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