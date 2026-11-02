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Vladimir Petkovic Algeria 2026Getty Images
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Após sua crise na Argélia, Petkovic é cotado para missão urgente na Itália

Venezia x Udinese
Venezia
Udinese
Campeonato Italiano
Argélia x Togo
Argélia
Togo
Africa Cup of Nations Qualification
V. Petkovic
Itália
Argélia
Togo
Bósnia e Herzegovina

Deixou a seleção árabe após a Copa do Mundo

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Uma reportagem jornalística afirmou que a Udinese pode recorrer a um rosto conhecido do futebol italiano para salvá-la do rebaixamento nesta temporada.

De acordo com o site "Foot Mercato", com a proximidade da saída de Kosta Runjaić após a pesada derrota para a Roma (2 a 5), o nome de Vladimir Petković ganhou destaque na mesa da diretoria do clube.

 Petković é considerado um candidato inesperado para suceder o treinador alemão, cujo futuro parece incerto.

A situação na Udinese é extremamente crítica, já que o clube ocupa atualmente a 19ª posição no Campeonato Italiano, com apenas 5 pontos após dez partidas. As informações indicam que a diretoria não deseja esperar até a pausa para as seleções para tomar uma decisão.

Próximas partidas
VEN

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Campeonato Italiano

06 de nov. de 2026

UDI

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ARG

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Africa Cup of Nations Qualification

14 de nov. de 2026

TOG

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Livre no mercado desde que deixou a seleção da Argélia em agosto passado, Petković pode retornar a um campeonato que conhece bem.

 O técnico bósnio comandou a Lazio de 2012 a 2014, e conquistou com o clube o título da Copa da Itália em 2013 diante da Roma. Depois, construiu uma reputação internacional respeitável como treinador da seleção da Suíça, que levou às quartas de final da Euro 2020 após eliminar a França nos pênaltis.

 Petković figura agora entre as opções em cima da mesa para a Udinese, embora Paolo Zanetti ainda esteja entre os candidatos. Roberto D'Aversa recuou nas negociações, e Davide Ballardini também foi sugerido. Espera-se que as próximas horas revelem mais detalhes sobre a identidade do futuro treinador da Udinese.

Petković deixou a seleção da Argélia após a eliminação na Copa do Mundo, mais precisamente nas oitavas de final, em decorrência da derrota para a seleção da Suíça pelo placar de (0 a 2).

O treinador foi alvo de duras críticas e de grande revolta por parte da torcida devido à ausência de identidade tática e às decisões técnicas polêmicas durante o torneio.

Após um grande embate entre o treinador e a Federação Argelina, o vínculo foi encerrado depois de um acordo entre as duas partes em relação às questões financeiras.

 

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