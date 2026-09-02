Após sua aposentadoria da seleção, a Federação Argentina homenageia Messi com decisão excepcional

A Confederação Argentina de Futebol tomou uma decisão oficial para homenagear a lenda Lionel Messi, astro do Inter Miami, após sua decisão de se aposentar do futebol internacional.

Lionel Messi, astro do Inter Miami, anunciou sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção da Argentina na última segunda-feira.

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Messi escreveu, em um comunicado oficial publicado em sua conta na rede "Instagram": "Depois de passado todo esse tempo desde a partida final, e após uma longa reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar de jogar pela seleção".

Por sua vez, a rede "ESPN" revelou, nesta quarta-feira, que a Confederação Argentina tomou uma decisão oficial de homenagear Messi.

E afirmou: "A Confederação Argentina de Futebol decidiu paralisar todas as partidas em suas diversas competições masculinas e femininas durante a próxima rodada aos dez minutos (número de sua camisa), e permanecer um minuto de aplausos em homenagem à trajetória de Lionel Messi com a seleção da Argentina".

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Messi deixa a seleção argentina como uma das maiores lendas do futebol, após ter disputado 207 partidas internacionais, nas quais marcou 125 gols, e conquistado vários títulos, com destaque para a Copa do Mundo de 2022.







