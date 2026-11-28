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O árbitro Soto Grado apitou a partida entre Real Madrid e Deportivo Alavés, que terminou com derrota do Real Madrid por 2 a 1, pela 14ª rodada de LaLiga, na noite de sábado.

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O site “Archivo VAR”, especializado em lances polêmicos de arbitragem, deu ao árbitro Soto Grado nota 3,5, de um total de 10.

Segundo o Archivo VAR, Soto Grado não vive seu melhor momento e, com o passar das rodadas, também não parece haver expectativa de melhora.

O árbitro, que representa a região de La Rioja, teve uma atuação muito fraca no comando da partida entre Real Madrid e Deportivo Alavés, com decisões extremamente instáveis e vários erros na interpretação dos lances.

Além disso, ele continua passando a impressão de que apita os jogos de mau humor e tem se mostrado cada vez mais irritadiço, o que parece estar ligado ao fato de esta ser sua última temporada na primeira divisão e de ele não precisar mais se preocupar tanto com sua imagem diante dos diferentes comitês. Hoje foi um desses dias em que ele se mostrou assim.

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O árbitro também marcou pênalti a favor de Jude Bellingham após um contato com Valentini, embora a infração sequer tenha acontecido.

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O jogador inglês tocou primeiro na bola e, quando o adversário se aproximou, se jogou no chão para enganar o árbitro. Depois de revisar o lance no monitor do VAR, ele decidiu anular o pênalti e mostrou o segundo cartão amarelo ao inglês, que acabou expulso.