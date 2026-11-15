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Ronaldinho não precisou de mais do que 45 minutos para fazer os ponteiros do tempo voltarem atrás e lembrar aos apaixonados por futebol os dias em que transformava cada toque em uma obra de arte. Após uma ausência de mais de 11 anos das partidas oficiais, o bruxo brasileiro voltou aos gramados com a camisa do Ravenna, da Itália, para roubar os holofotes em uma apresentação excepcional que teve direito a uma assistência e a calorosos aplausos da torcida, que se divertiu com o retorno de um dos jogadores mais talentosos da história do esporte.

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Não foi um retorno comum de um craque acostumado a proporcionar alegria, mas sim um acontecimento que ultrapassou as fronteiras da Itália, depois que o interesse pela partida se espalhou por diferentes partes do mundo, chegando até a famosa Times Square, em Nova York, onde o confronto foi exibido em um de seus telões gigantes.

Todas as atenções estavam voltadas para o dérbi entre Ravenna e Forlì, disputado na noite de domingo pela décima quarta rodada da terceira divisão italiana, mas o grande destaque não foi a disputa entre as duas equipes, e sim a aparição do vencedor da Bola de Ouro de 2005, que voltou aos gramados aos 46 anos de idade.

Antes do início do confronto, o Ravenna anunciou sua escalação titular, fazendo aparecer o nome de Ronaldinho entre os jogadores, em uma surpresa que agradou os torcedores que lotaram o estádio Bruno Benelli para ver novamente a lenda brasileira.

A última aparição oficial de Ronaldinho havia ocorrido com a camisa do Fluminense, em 26 de setembro de 2015, antes de se afastar dos gramados por mais de 11 anos.

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De acordo com as estatísticas da rede "Opta", seu retorno aconteceu após 11 anos e 50 dias, mais precisamente aos 46 anos e 239 dias, em uma participação excepcional que trouxe seu nome de volta ao centro dos acontecimentos do futebol.

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Embora alguns tenham encarado o anúncio de sua presença como uma mera jogada de marketing para atrair o público, Ronaldinho pôs fim a todas as dúvidas ao de fato entrar em campo, recebendo uma recepção excepcional.

O craque brasileiro atuou na posição de ponta-esquerda falso, dentro do esquema 4-3-3 adotado por Andrea Mandorlini, ex-técnico da Inter de Milão, com liberdade de movimentação nos espaços ofensivos atrás do atacante, aproveitando sua capacidade de criar jogadas entre as linhas.

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Assistência decisiva e gol da vitória: o mago ainda está presente

O plano inicial previa a participação de Ronaldinho por 30 minutos, mas ele seguiu em campo até o fim do primeiro tempo, completando 45 minutos que trouxeram muitas lembranças, apesar de precisar de algum tempo para entrar no ritmo da partida.

Ele só tocou na bola pela primeira vez aos seis minutos, quando se encarregou de cobrar um escanteio, antes de começar gradualmente a se movimentar dentro do terço ofensivo, buscando os espaços adequados para criar perigo.

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Embora o Ravenna tenha enfrentado algumas dificuldades defensivas, já que Ronaldinho não recebeu grandes funções defensivas, sua marca mais evidente apareceu aos 36 minutos.

O mago brasileiro participou da construção da jogada que terminou em gol, quando a bola chegou a Donati, que soltou um chute rasteiro forte de fora da área, que foi parar no fundo das redes do Forlì, dando ao Ravenna a vantagem por 1 a 0.

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Ronaldinho comemorou o gol com evidente entusiasmo, em meio à reação de seus companheiros e dos torcedores, em uma cena que refletiu seu prazer em retornar ao clima das partidas oficiais.

Ao longo de sua participação, o jogador se posicionou principalmente nos espaços entre as linhas, exercendo o papel de armador atrás do atacante, além de ter cobrado três escanteios, um dos quais quase resultou em outro gol, depois de Donati subir para a bola e desviá-la de cabeça em direção ao gol.

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Ao fim do primeiro tempo, Ronaldinho deixou o gramado em meio a calorosos aplausos dos torcedores, que celebraram seu retorno sem se importar muito com o placar da partida, como se estivessem esperando aquele momento havia anos.

Dida e Serginho: a presença dos craques amplia a celebração

O clima excepcional não se limitou aos torcedores, pois o estádio Bruno Benelli contou com a presença de Dida e Serginho, ex-companheiros de Ronaldinho no Milan e na seleção brasileira, para acompanhar o retorno do amigo aos gramados.

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Dida elogiou a recepção que o craque brasileiro teve, durante sua fala à rede "Sky Sport" antes da partida, afirmando que Ronaldinho merece todo esse reconhecimento graças ao seu talento, à sua personalidade e à sua paixão pela vida.

Disse o ex-goleiro do Milan: "O clima está maravilhoso, ele merece tudo isso porque foi um jogador incrível e capaz de nos encantar. E graças à sua paixão pela vida, ele também foi uma fonte de inspiração para nós, seus companheiros de equipe".

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Dida também comentou a declaração de Neymar, que descreveu Ronaldinho como o maior jogador de dribles da história do futebol, dizendo: "Ele tem razão! Eu penso exatamente como ele".

Já Ronaldinho expressou sua felicidade com a experiência em declarações ao canal "Sky Itália", afirmando que os minutos passaram rápido como era de costume ao longo de sua carreira, e que não descartou a possibilidade de voltar novamente.

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E disse: "Aqueles quarenta e cinco minutos passaram muito rápido. Sempre foi assim para mim no futebol. Se vou voltar? Ainda não sei. Não descartei a ideia de voltar; isso depende do presidente. Se ele me ligar, eu volto. Jogar me dá felicidade".

E acrescentou: "Reviver aqueles momentos no vestiário e vivenciar a experiência de novo é algo maravilhoso. O futebol é a coisa mais bonita que tive na minha vida".

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E assim, os 45 minutos não foram apenas uma aparição passageira de Ronaldinho na terceira divisão italiana, mas sim uma celebração do retorno de um jogador cujo nome esteve ligado à alegria e à criatividade. Uma assistência decisiva, um sorriso familiar e aplausos da torcida que não pararam: todos foram detalhes que confirmaram que o afastamento da lenda dos gramados não apagou sua paixão pelo futebol, e que para alguns craques basta aparecerem por alguns minutos para recuperarem seu lugar na memória dos torcedores.