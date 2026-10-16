O jornalista Ahmed Shobeir revelou uma nova crise dentro do Zamalek, após a valiosa vitória conquistada pela equipe sobre o Exército de Ruanda na Liga dos Campeões da África, quando a diretoria decidiu aplicar uma pesada multa financeira ao atacante Nasser Mansi por um comportamento inadequado em relação à comissão técnica.

Shobeir afirmou, durante seu programa "Al-Nazer", que Abdel Nasser Mohamed, diretor de futebol do Zamalek, decidiu aplicar a punição a Nasser Mansi por causa de sua atitude durante o confronto com o Exército de Ruanda, realizado no Estádio Amahoro, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da competição continental, depois de ele marcar o único gol da vitória da equipe branca.

Isso acontece em razão da forma como Nasser Mansi comemorou o gol da vitória de hoje sobre o Exército de Ruanda, quando o jogador jogou a camisa do clube no chão e apareceu visivelmente irritado durante a celebração.

Nasser Mansi fez questão de contornar a situação rapidamente, apresentando um pedido de desculpas oficial à comissão técnica comandada por Moatamed Gamal e a Abdel Nasser Mohamed, diretor de futebol, além de seus companheiros de equipe, durante o jantar desta noite, após o fim da partida em Kigali.

O jogador demonstrou aceitação total da punição financeira que lhe foi aplicada e declarou isso abertamente logo após a partida, depois de ser informado do valor da multa estipulada.





O Zamalek havia conquistado uma importante vitória fora de casa sobre o Exército de Ruanda por um gol a zero, na partida que reuniu as duas equipes no Estádio Amahoro, colocando um pé na próxima fase da competição, antes do jogo de volta no Cairo.

Essa decisão reforça a política de disciplina adotada pela diretoria do Zamalek nesta temporada, sem qualquer tolerância a excessos, mesmo diante de resultados positivos no cenário continental.











