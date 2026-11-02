O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, fez questão de pôr fim às especulações levantadas sobre o futuro de Gavi e seu papel dentro do elenco, reafirmando a confiança no meio-campista espanhol, apesar da queda em suas participações ao longo da atual temporada, e revelando ter mantido uma conversa pessoal com ele para esclarecer seus planos e sua posição em relação ao jogador.

As declarações de Flick vieram durante a coletiva de imprensa que antecede o confronto entre Barcelona e Aston Villa, marcado para a quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, ocasião em que o treinador alemão ressaltou que Gavi ainda faz parte de seus planos e que seu afastamento do time titular não significa uma queda na avaliação que a comissão técnica faz de suas capacidades.

Flick afirmou: "Não pensei em Gavi como lateral-direito. Todos nós conhecemos sua qualidade e, quando nos preparamos para os jogos e buscamos opções para fazer mudanças, Gavi é sempre uma das alternativas disponíveis".

O técnico do Barcelona explicou que as circunstâncias das partidas podem impedir a execução dos planos que a comissão técnica traça previamente, indicando que foi o que aconteceu no último confronto contra o Alavés, que terminou com a vitória do time catalão por 6 a 1, sem que Gavi tivesse a oportunidade de entrar em campo.

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E acrescentou: "Quando a partida começa, às vezes você não consegue executar seu plano como gostaria. Conversei com Gavi, porque é muito importante que ele conheça nosso plano e o que pensamos a respeito dele. Quero que ele mantenha a confiança em si mesmo, e isso é importante para mim".

Essas declarações surgem em meio a uma queda evidente nos minutos de participação do jogador andaluz, que disputou apenas 191 minutos em sete partidas oficiais nesta temporada e começou como titular em apenas dois jogos, além de ter ficado de fora do último clássico contra o Real Madrid.

A forte concorrência no meio-campo do Barcelona aumenta a dificuldade de Gavi conquistar uma vaga como titular, diante da presença de nomes como Pedri, Fermín López e Frenkie de Jong, ao lado de Rodri.

Ainda assim, Flick não deu nenhuma garantia quanto à participação de Gavi contra o Aston Villa, mas fez questão de reafirmar publicamente que o jogador ainda conta com sua confiança e que suas poucas participações no período recente não significam que ele esteja fora de seus planos, em uma mensagem que visa preservar sua moral e reforçar sua confiança antes do compromisso europeu.