O marroquino Mehdi Benatia tomou uma decisão que parece surpreendente, diante das propostas que recebeu no último período.

Benatia, ex-conselheiro esportivo e depois diretor esportivo do Olympique de Marselha, deixou o cargo em maio passado, no fim de uma temporada extremamente conturbada com a equipe.





Desde então, o ex-zagueiro central atua como analista esportivo no canal Canal+, mas não descartou embarcar em um novo projeto no mundo do futebol.

Relatos recentes afirmaram que o Milan estuda contratar Benatia para assumir a função de diretor esportivo do clube italiano.

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Mas, segundo o site "Foot Mercato", está previsto o lançamento de um novo programa esportivo de futebol nas próximas semanas, com a participação de Benatia na apresentação.

Os ex-jogadores Samir Nasri e Mehdi Benatia, que gozam de ampla notoriedade na mídia, ao lado do jornalista Walid Acherchour, publicaram um anúncio de divulgação de um programa intitulado "Les Affranchis" em suas contas nas redes sociais.

O programa será transmitido na plataforma YouTube, e mais detalhes sobre o formato do programa e a frequência das transmissões serão anunciados nos próximos dias, mas tudo indica que ele incluirá análises aprofundadas e comentários mordazes.



