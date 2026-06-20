Após ser levado a julgamento... Três números históricos de Hakimi amenizam o impacto

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, alcançou números históricos notáveis após sua participação na partida contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026, amenizando assim o impacto de ter sido encaminhado a julgamento no famoso caso de estupro.

Hakimi sofreu um revés judicial depois que o Tribunal de Apelação de Versalhes confirmou a decisão de encaminhá-lo a julgamento sob a acusação de estupro, dando continuidade ao processo que o persegue desde 2023.

Apesar da decisão proferida na manhã de ontem, sexta-feira, Hakimi participou da partida contra a Escócia, disputada nas primeiras horas da manhã deste sábado, e teve um bom desempenho, o que contribuiu para a vitória dos Leões do Atlas por 1 a 0.

A vitória, conquistada na segunda rodada do Grupo 3 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, aproximou a seleção marroquina da classificação para as oitavas de final.

De acordo com o site francês “Stats Foot”, Hakimi tornou-se, sozinho, o jogador africano com mais participações em partidas da Copa do Mundo na história, após ter disputado hoje sua 12ª partida.

O astro do Paris Saint-Germain superou a dupla formada pelo ex-camerunês François Omam-Biyik e pelo ex-ganês Asamoah Gyan, que disputaram 11 partidas cada um na competição.

Além disso, Hakimi se tornou o jogador marroquino com mais participações em grandes torneios (Copa do Mundo e Copa Africana das Nações), com 30 partidas, empatado com seu compatriota Youssef En-Nesyri, ausente da convocação dos Leões do Atlas na edição atual, o que dá ao lateral do Paris Saint-Germain a chance de assumir a liderança sozinho assim que disputar a próxima partida contra o Haiti.

Os números de Hakimi não param por aí: ele também lidera a lista dos jogadores com mais vitórias na história da seleção marroquina em todas as competições, com 65 vitórias.

Hakimi supera a dupla Yassine Bono (64 vitórias) e Noureddine Naybet (63 vitórias).