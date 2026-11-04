Depois de semanas de espera e de vários adiamentos devido a conflitos de agenda, o Barcelona finalmente definiu uma data para oficializar a renovação de contrato de seu astro brasileiro Raphinha.

De acordo com o que apurou o jornal catalão "Sport", a cerimônia de renovação do contrato de Raphinha está marcada para amanhã, quinta-feira, para que ele permaneça nas fileiras do clube catalão até 2030, a menos que ocorra alguma mudança de última hora.

Na verdade, o acordo já havia sido fechado há algum tempo; o jornal já havia mencionado uma reunião realizada entre Deco e Raphinha em um restaurante, na qual o diretor esportivo do Barcelona e o jogador acertaram os últimos detalhes de sua permanência no clube durante um encontro direto. As duas partes chegaram a um entendimento completo, restando apenas os trâmites oficiais para confirmar o acordo.

Posteriormente, o próprio Deco anunciou — durante uma reunião dos representantes do clube — que os trâmites da renovação de contrato já haviam sido concluídos, mas dificuldades na coordenação das agendas impediram a realização da cerimônia oficial; o atraso se deve exclusivamente a conflitos de cronograma, e não tem relação com qualquer divergência entre o clube e o jogador.

Nesse contexto, amanhã, quinta-feira, parece ser uma data muito apropriada; o Barcelona disputou uma partida contra o Aston Villa pela Liga dos Campeões na noite de ontem, terça-feira, e está previsto um treino de recuperação para hoje, quarta-feira.

É bastante provável que o técnico Hansi Flick conceda folga aos jogadores amanhã, quinta-feira, embora a decisão final caiba ao treinador alemão, pois ter um dia livre de qualquer atividade esportiva facilitaria a realização da cerimônia de renovação.

Já na sexta-feira, o foco da equipe estará na preparação para o aguardado confronto de domingo contra o Atlético de Madrid, com um último treino no sábado, pouco antes de a delegação viajar para a capital espanhola.

Esta renovação de contrato chega em um dos melhores momentos da carreira do jogador brasileiro. Aos 29 anos, Raphinha vive uma fase excepcional; algo que ele confirmou mais uma vez ontem, terça-feira, ao marcar dois gols contra o Aston Villa na Liga dos Campeões.

Além de seus dois gols, o jogador brasileiro chamou a atenção por sua dedicação incansável ao longo de toda a partida; destacou-se pela pressão constante e tornou-se um dos jogadores mais ativos mesmo sem a bola, o que atrapalhou continuamente as tentativas da equipe inglesa de construir o jogo desde a defesa, entregando uma atuação completa sob todos os aspectos e confirmando, assim, sua alta prontidão e capacidade de deixar uma marca decisiva nos maiores palcos e ocasiões.

Mas sua contribuição vai muito além dos números; Raphinha é um dos líderes da equipe e uma figura central no vestiário, especialmente para os jogadores mais jovens, que valorizam seu profissionalismo e sua dedicação em cada treino.

Flick também demonstra grande admiração pelo jogador brasileiro; o treinador alemão valoriza seu comprometimento diário e sua permanente disposição para trabalhar em prol da equipe, mesmo em situações que exigem dele esforço em áreas distantes da grande área adversária, e sua atuação diante do Aston Villa é mais um exemplo do valor que ele representa para o treinador.

A direção esportiva considera que ter um jogador desse nível e com essa experiência é um ganho extremamente valioso.

De sua parte, Raphinha demonstra total comprometimento com o projeto do clube catalão, e nunca escondeu seu desejo de permanecer na equipe.