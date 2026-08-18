Reportagens da imprensa turca revelaram que a lenda do futebol brasileiro Roberto Carlos se converteu ao islamismo, após uma carreira repleta de conquistas com o Real Madrid e a seleção brasileira, além de sua passagem anterior pelo Fenerbahçe.

De acordo com as informações publicadas por mais de um jornal turco, entre eles o Haberler, Roberto Carlos, de 53 anos, teria se convertido ao islamismo há cerca de quatro semanas, depois de pronunciar a Shahada durante um encontro com o Sheikh Jihad Hamadeh, uma das figuras conhecidas nos meios da comunidade muçulmana no Brasil.

O que aconteceu?

Segundo a versão que circula, Roberto Carlos mantinha contato com o Sheikh Jihad Hamadeh havia algum tempo, antes de visitá-lo no Brasil há cerca de quatro semanas.

Durante o encontro, diz-se que o ex-astro do Real Madrid pronunciou a Shahada, anunciando sua escolha pelo islamismo.

Até o momento, de acordo com os dados que circulam, não foi divulgado um comunicado direto de Roberto Carlos confirmando sua conversão ao islamismo, o que mantém a notícia no âmbito das alegações que necessitam de confirmação oficial do próprio jogador.

Deputado turco revela os detalhes

A propagação dessas alegações foi ampliada por uma publicação do deputado do Partido da Justiça e Desenvolvimento turco, Ali Sahin, que falou sobre um encontro que teve com diversos representantes da comunidade muçulmana no Brasil.

Sahin afirmou, por meio de sua conta na plataforma "X", que se encontrou com o Sheikh Jihad Hamadeh, residente na cidade de São Paulo, durante uma visita à União Beneficente Brasileira dos Jovens Muçulmanos, ressaltando que Hamadeh está classificado na lista das 500 personalidades mais influentes do mundo islâmico.

O deputado turco acrescentou que o Sheikh Hamadeh o informou de que Roberto Carlos, a quem descreveu como uma das lendas do futebol brasileiro e mundial e que já vestiu a camisa do Fenerbahçe, mantinha contato com ele havia bastante tempo, antes de visitá-lo há quatro semanas e pronunciar a Shahada, escolhendo o islamismo.

Sahin dirigiu os parabéns a Roberto Carlos, desejando a ele e à sua família "uma vida repleta de paz, saúde e bênçãos".

Roberto Carlos se casa com a marroquina Souhaila Tahiri

Essas alegações surgem após a divulgação de imagens de Roberto Carlos oficializando seu casamento com a marroquina Souhaila Tahiri nas redes sociais.

Reportagens haviam revelado anteriormente seu casamento com a espanhola de origem marroquina Souhaila Tahiri, agente de jogadores licenciada pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, que atua na gestão da carreira profissional de jogadores e de projetos ligados ao futebol.

Apesar de as imagens da cerimônia de casamento voltarem a circular no último dia 17 de agosto, o matrimônio não era um acontecimento novo, já que informações a respeito surgiram desde janeiro passado, antes de o casal realizar, no último dia 25 de julho, uma cerimônia restrita, com a presença de familiares e amigos próximos.

As reportagens indicam que a relação entre Roberto Carlos e Souhaila Tahiri começou em âmbito profissional, antes de evoluir posteriormente para uma relação pessoal, em meio à continuidade da colaboração entre ambos em diversos projetos ligados à gestão de negócios e carreiras de jogadores entre o Brasil e a Europa.

Roberto Carlos é considerado um dos zagueiros mais marcantes da história do futebol, depois de construir sua glória com o Real Madrid e a seleção brasileira, antes de viver uma experiência na Turquia com a camisa do Fenerbahçe, mantendo seu nome fortemente presente na memória dos torcedores do esporte ao redor do mundo.

E, com a continuidade da circulação da notícia sobre sua conversão ao islamismo, a confirmação oficial do próprio Roberto Carlos permanece sendo o fator decisivo para atestar a veracidade dessas informações.