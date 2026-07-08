Após se aposentar da seleção... Neymar pondera uma decisão chocante para seus fãs

Uma reportagem divulgada hoje, quarta-feira, revelou que o brasileiro Neymar está avaliando uma decisão decisiva sobre seu futuro após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Com a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega, Neymar encerrou sua carreira na seleção aos 33 anos, após disputar 130 partidas internacionais e marcar 80 gols pela Seleção.

Esse fim precoce representa um ponto de inflexão na carreira do jogador, que é convocado para a seleção desde 2010, e que pode deixar o futebol de vez.

Segundo o site “UOL”, o jogador do Santos está refletindo sobre o futuro de sua carreira no futebol, considerando a aposentadoria agora ou ao término de seu contrato com o Santos, em dezembro próximo.

Pessoas próximas a ele confirmaram essa possibilidade em entrevistas à mídia brasileira, já que o jogador se sente cansado e incomodado com a imprensa e com a falta de reconhecimento por seus esforços após ter representado o Brasil nos últimos 16 anos.

Neymar tomará sua decisão nos próximos dias, já que ainda não foi definida a data de seu retorno aos treinos com o Santos.

Existe uma terceira opção, mas ela parece menos provável: a transferência para um clube com menos pressão.