O especialista em transferências Gianluca Di Marzio especula, em conversa com Wettfreunde, que é "apenas uma questão de tempo" até que o homem de 39 anos volte a ser visto num banco de treinador.

Embora, também devido ao pouco tempo desde o fim da passagem pela seleção alemã, "de momento ainda não existam propostas", já que "neste momento não há clubes disponíveis para ele", isso pode, no entanto, mudar rapidamente.

Di Marzio aponta sobretudo a Premier League inglesa como possível destino de Nagelsmann. "Depois dos acontecimentos do ano passado na Premier League, quando quatro ou cinco equipas de topo trocaram de treinador, ele seria um dos primeiros que poderiam mudar-se para a Premier League caso alguns desses clubes fiquem aquém das expectativas no arranque da temporada", afirmou o italiano.

Por isso, o antigo selecionador alemão deverá "muito em breve voltar a ser visto num clube", até porque Nagelsmann "foi feito à medida para o futebol de clubes. Ele precisa de trabalhar todos os dias com a equipa, por isso penso que é apenas uma questão de dois ou três meses."

Lothar Matthäus já se tinha pronunciado de forma semelhante à Sky. O jogador com mais internacionalizações pela seleção acredita, no entanto, que o homem de 39 anos só encontrará um novo clube no próximo ano: "Vejo-o como alguém que só considera para si a categoria mais alta, mas neste momento todos os grandes clubes têm o lugar de treinador ocupado. Parto do princípio de que Julian não estará sentado em nenhum banco de treinador até ao Natal."

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Jürgen Klopp deverá suceder a Julian Nagelsmann na DFB

Nagelsmann deixou o cargo de selecionador alemão após a dececionante prestação no Mundial de 2026. No torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, a seleção alemã caiu logo nos dezasseis-avos de final, no desempate por penáltis, diante do grande outsider Paraguai.

O sucessor do homem de 38 anos será Jürgen Klopp. Já foi alcançado um acordo com o antigo treinador do BVB e do Liverpool, bem como com o seu ainda atual empregador, a Red Bull - amanhã, sexta-feira, deverá ser oficialmente apresentado como novo selecionador alemão.

Na DFB, Klopp assina contrato até ao final de julho de 2030, ficando assim responsável pela seleção nacional no Euro 2028, em Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, bem como no Mundial intercontinental de 2030.