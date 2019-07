Após rumores sobre saída, CBF banca permanência de Tite na Seleção Brasileira

Em publicação nesta quinta-feira (7), o jornalista Juca Kfouri noticiou a possibilidade do treinador deixar o cargo após a Copa América

A CBF divulgou uma nota oficial na noite desta quinta-feira para bancar a permanência do técnico Tite na . Isso porque na manhã desta quinta o jornalista Juca Kfouri publicou em seu blog que o treinador estaria disposto a entregar o cargo, independente do resultado na decisão da , contra o .

À frente do comando do há três anos, Tite viu o auxiliar Sylvinho deixar o cargo para ser técnico do . Além disso, o atual coordenador de seleções, Edu Gaspar também sairá para ocupar a mesma função no . Com isso, segundo Kfouri, Tite estaria cogitando deixar a Seleção após a final de domingo (7).

A CBF, no entanto, em nota ofial, garantiu a continuidade do treinador.

"A Confederação Brasileira de Futebol manifesta sua confiança no trabalho da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Principal. E reafirma que ela será mantida em caráter permanente".