O alemão Jens Wiessing, técnico do Al-Ittihad saudita, encerrou a polêmica em torno das notícias que ligavam seu jogador francês Moussa Diaby a um possível desfalque contra o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos, por conta de sua saída do clube.

Diaby foi associado a uma transferência para o Inter de Milão ou para o Bayer Leverkusen há poucos dias, quando o jogador demonstrou disposição para deixar o clube.





Wiessing afirmou durante a coletiva de imprensa da partida: "Moussa Diaby está conosco no momento, e não me importo com os assuntos da imprensa", numa referência clara ao seu foco na partida e ao fato de não se preocupar com os relatos que circulam sobre a possível saída do ponta francês das fileiras do Al-Ittihad.

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O treinador alemão demonstrou otimismo quanto à capacidade de sua equipe de conquistar um resultado positivo diante do Al-Jazira, ressaltando que a preparação realizada pelo time ao longo das últimas cinco semanas lhe dá confiança antes do aguardado confronto.

Wiessing explicou: "Estou otimista com o meu time amanhã diante do Al-Jazira, e isso pelo que foi feito no estágio de Marbella e pela preparação ao longo das últimas cinco semanas", indicando que a equipe trabalhou de forma intensa para atingir a melhor condição possível.









E acrescentou: "Eu estava esperando por esta partida após cinco semanas de trabalho, e nos preparamos completamente para este jogo", ressaltando que a comissão técnica aproveitou o período de preparação para deixar os jogadores prontos e definir o plano adequado para o confronto.

Wiessing falou sobre as ausências previstas por conta de lesões, esclarecendo que alguns jogadores do Al-Ittihad ficarão de fora da partida, além de haver lesões antigas em alguns elementos, mas destacou sua confiança nos reservas, afirmando: "Tenho o substituto pronto para dar o melhor na partida".

O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Al-Jazira, na disputa do playoff classificatório para a Liga dos Campeões da Ásia de Elite.