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O Real Madrid resolveu a renovação de contrato do uruguaio Fede Valverde, capitão da equipe merengue, após chegar a um acordo definitivo para estender o vínculo do jogador com o clube até 30 de junho de 2031.

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A medida reflete o empenho da diretoria em manter um dos principais nomes do projeto de José Mourinho e reforça a importância do meio-campista uruguaio nos planos da equipe, depois de ele consolidar seu papel de liderança e técnico, tanto no meio de campo quanto em suas atuações recentes como lateral-direito.

O jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou, em seu perfil oficial na plataforma "X", que o Real Madrid chegou a um acordo com Valverde para renovar seu contrato até o meio de 2031, indicando que o acerto já é definitivo. Antes, o jornalista José Félix Díaz, do jornal espanhol "AS", havia revelado os detalhes da negociação.

A renovação acontece em um momento em que a diretoria do clube busca garantir o futuro de várias peças-chave do elenco com contratos de longa duração, a fim de assegurar a estabilidade do projeto esportivo nos próximos anos.

A renovação de Valverde também faz parte de uma série de movimentos recentes da diretoria do Real Madrid para manter os jogadores fundamentais. O clube já havia concluído as extensões de contrato do turco Arda Güler, do francês Aurélien Tchouaméni e do belga Thibaut Courtois, dentro de uma política que visa preservar a base da equipe e não permitir a saída de atletas de grande importância nos planos da comissão técnica, sobretudo diante do desejo da diretoria de montar um grupo capaz de competir de forma constante no cenário nacional e continental.

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Veículos da imprensa espanhola noticiaram a renovação de Valverde ontem, mesmo dia em que foi anunciada a extensão do contrato de Tchouaméni. A confirmação de Romano veio para encerrar as especulações sobre o futuro do capitão do Real Madrid, que conta com grande prestígio junto a Florentino Pérez, à diretoria do clube e a Mourinho, depois de se tornar uma das peças difíceis de dispensar na equipe titular, graças à sua capacidade física e técnica e à variedade de funções que consegue desempenhar em campo.

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A permanência de Valverde ganha importância adicional diante das mudanças em sua posição no vestiário do Real Madrid. Na temporada passada, sua relação com a equipe gerou certa polêmica por conta dos desentendimentos com o ex-técnico Xabi Alonso e com o francês Tchouaméni, o que levou parte da torcida a duvidar de sua continuidade, temendo que esse clima afetasse a estabilidade do grupo. O cenário, porém, mudou gradualmente após a saída de Alonso e a chegada de Mourinho ao comando técnico.

Com a saída de Dani Carvajal e a herança da braçadeira de capitão, Valverde passou a ter mais consciência da responsabilidade que carrega. Ele deixou de ser apenas um dos principais nomes da equipe em campo para se tornar um capitão que precisa dar o exemplo aos companheiros, o que se refletiu em seu comportamento e comprometimento, segundo a reportagem.

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Valverde agora está disposto a dar o máximo pelo bem do grupo, ciente de que usar a braçadeira de capitão em um clube do tamanho do Real Madrid lhe impõe responsabilidades que vão além do desempenho técnico e da participação nas partidas.

No aspecto tático, a lateral direita se tornou uma das principais funções em que Mourinho aposta em Valverde, já que o jogador conseguiu se adaptar às exigências da posição após conversar com o treinador português, embora possa voltar ao meio de campo quando necessário.

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A expectativa é que ele siga atuando como lateral nos jogos importantes, com a possibilidade de ter sua minutagem administrada para evitar desgaste, em meio à disputa com Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries. A renovação até 2031 confirma que o Real Madrid não o enxerga apenas como um jogador diferenciado, mas como um dos pilares em torno dos quais pretende construir seu futuro.