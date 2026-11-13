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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
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Após recusar propostas de renovação, fonte próxima a Bruno define seu futuro

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Os dirigentes do Manchester United mantêm a esperança de convencer o português Bruno Fernandes a assinar um novo contrato, apesar de o jogador ter recusado duas propostas de renovação e de estar perto de entrar nos últimos seis meses de seu atual vínculo com o clube.

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O jornal britânico The Sun noticiou que a diretoria do Manchester United continua confiante em sua capacidade de chegar a um acordo com o capitão da equipe, apesar do impasse nas negociações até o momento, destacando que o clube dispõe de tempo suficiente para resolver a questão.

O Manchester United tem a opção de estender o contrato de Fernandes por mais um ano, e espera-se que o clube acione essa cláusula antes do dia 1º de janeiro, para evitar que o jogador assine um acordo preliminar com algum clube fora da Inglaterra.

Com Fernandes ainda vinculado ao clube por um período de até 18 meses, graças à opção de renovação, a diretoria do Manchester United considera que tem tempo de sobra para resolver as divergências e chegar a um acordo, com as negociações entre as duas partes seguindo em andamento.

Uma fonte próxima a Fernandes disse: "No fim das contas, chegaremos a um acordo".

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Fontes internas do clube afirmaram que a diretoria do Manchester United não está preocupada com a situação atual, esclarecendo que a recusa dos representantes dos jogadores às primeiras ofertas é algo comum em negociações de renovação de contrato.

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Fernandes, de 32 anos, chegou ao Manchester United em janeiro de 2020 e, desde então, conseguiu conquistar o prêmio de melhor jogador da equipe, concedido em homenagem a Sir Matt Busby, cinco vezes, um número inédito.

O craque português conquistou os prêmios de melhor jogador do ano da Associação dos Jogadores Profissionais e da Associação de Escritores de Futebol pela temporada passada, mas seu nível caiu de forma notável na atual temporada, coincidindo com as dificuldades da equipe.

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Fernandes passou por um jejum de gols que durou dois meses e meio na Premier League, antes de encerrar essa sequência ao marcar de pênalti diante do Aston Villa na semana passada.

O ex-treinador Michael Carrick também deixou o jogador de fora da escalação durante a dura derrota por 3 a 0 para o Bournemouth no estádio da equipe, depois de Fernandes ter criticado suas ideias táticas após a pesada derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões da Europa, três semanas antes.

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Fernandes havia recebido uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2025, enquanto o Manchester United se mostrou disposto a aceitar um negócio cujo valor total poderia chegar a 100 milhões de libras esterlinas.

Mas o ex-treinador do Manchester United, Ruben Amorim, conseguiu convencer o jogador a permanecer, e o clube também tomou medidas na temporada passada para evitar sua saída na janela de transferências de verão.

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Fernandes assinou seu último contrato aprimorado com o Manchester United em agosto de 2024, obtendo com ele um aumento significativo em seu salário.

Um dos atuais pontos de divergência é que Fernandes, apesar de ser amplamente considerado o melhor jogador do Manchester United, não lidera a lista dos maiores salários dentro da equipe, após o retorno de Marcus Rashford.

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Rashford, que voltou após dois períodos de empréstimo no Aston Villa e no Barcelona, recebe um salário semanal de 325 mil libras esterlinas, contra cerca de 250 mil libras esterlinas que Fernandes recebe por semana.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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