Após recusar propostas de renovação, fonte próxima a Bruno define seu futuro

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Os dirigentes do Manchester United mantêm a esperança de convencer o português Bruno Fernandes a assinar um novo contrato, apesar de o jogador ter recusado duas propostas de renovação e de estar perto de entrar nos últimos seis meses de seu atual vínculo com o clube.

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O jornal britânico The Sun noticiou que a diretoria do Manchester United continua confiante em sua capacidade de chegar a um acordo com o capitão da equipe, apesar do impasse nas negociações até o momento, destacando que o clube dispõe de tempo suficiente para resolver a questão.

O Manchester United tem a opção de estender o contrato de Fernandes por mais um ano, e espera-se que o clube acione essa cláusula antes do dia 1º de janeiro, para evitar que o jogador assine um acordo preliminar com algum clube fora da Inglaterra.

Com Fernandes ainda vinculado ao clube por um período de até 18 meses, graças à opção de renovação, a diretoria do Manchester United considera que tem tempo de sobra para resolver as divergências e chegar a um acordo, com as negociações entre as duas partes seguindo em andamento.

Uma fonte próxima a Fernandes disse: "No fim das contas, chegaremos a um acordo".

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Fontes internas do clube afirmaram que a diretoria do Manchester United não está preocupada com a situação atual, esclarecendo que a recusa dos representantes dos jogadores às primeiras ofertas é algo comum em negociações de renovação de contrato.

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Fernandes, de 32 anos, chegou ao Manchester United em janeiro de 2020 e, desde então, conseguiu conquistar o prêmio de melhor jogador da equipe, concedido em homenagem a Sir Matt Busby, cinco vezes, um número inédito.

O craque português conquistou os prêmios de melhor jogador do ano da Associação dos Jogadores Profissionais e da Associação de Escritores de Futebol pela temporada passada, mas seu nível caiu de forma notável na atual temporada, coincidindo com as dificuldades da equipe.

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Fernandes passou por um jejum de gols que durou dois meses e meio na Premier League, antes de encerrar essa sequência ao marcar de pênalti diante do Aston Villa na semana passada.

O ex-treinador Michael Carrick também deixou o jogador de fora da escalação durante a dura derrota por 3 a 0 para o Bournemouth no estádio da equipe, depois de Fernandes ter criticado suas ideias táticas após a pesada derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões da Europa, três semanas antes.

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Fernandes havia recebido uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2025, enquanto o Manchester United se mostrou disposto a aceitar um negócio cujo valor total poderia chegar a 100 milhões de libras esterlinas.

Mas o ex-treinador do Manchester United, Ruben Amorim, conseguiu convencer o jogador a permanecer, e o clube também tomou medidas na temporada passada para evitar sua saída na janela de transferências de verão.

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Fernandes assinou seu último contrato aprimorado com o Manchester United em agosto de 2024, obtendo com ele um aumento significativo em seu salário.

Um dos atuais pontos de divergência é que Fernandes, apesar de ser amplamente considerado o melhor jogador do Manchester United, não lidera a lista dos maiores salários dentro da equipe, após o retorno de Marcus Rashford.

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Rashford, que voltou após dois períodos de empréstimo no Aston Villa e no Barcelona, recebe um salário semanal de 325 mil libras esterlinas, contra cerca de 250 mil libras esterlinas que Fernandes recebe por semana.