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Carles Puyol, lenda do Barcelona e ex-jogador da seleção espanhola, é o novo diretor de relações e futebol internacional do Inter Club d'Escaldes, que disputa a primeira divisão do Campeonato Andorrano.

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De acordo com o jornal Marca, Carles Puyol mora no Principado de Andorra desde o início de 2022.

Embora tenha ficado perto de aceitar uma das propostas feitas por Gerard Piqué, seu ex-companheiro de Barcelona, para integrar a direção esportiva do Andorra, clube do qual Piqué é o maior acionista e o responsável pela comissão técnica, ele acabou não aceitando a oferta.

O objetivo da chegada de Puyol ao Escaldes-Engordany, atual campeão da liga, é ajudar o clube a continuar crescendo e se desenvolvendo, depois de ter se tornado o primeiro clube andorrano a se classificar para a fase de liga de uma competição europeia.

Em comunicado oficial, como novo diretor de relações e futebol internacional do Inter Club d'Escaldes, que disputa a Conference League, Puyol declarou: "Gostaria de parabenizar o clube por tudo o que conquistou até agora".

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E prosseguiu: "Vencer é sempre difícil, mas manter-se no mais alto nível é ainda mais difícil. O desafio será continuar trabalhando com a mesma ambição e a mesma motivação, para seguir crescendo e alcançar novos objetivos".

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Carles Puyol defendeu a seleção espanhola principal entre 2000 e 2013, disputando 100 partidas com a camisa da equipe.

Com a seleção espanhola, Puyol conquistou a Eurocopa de 2008 e, depois, a Copa do Mundo de 2010.

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Pelo Barcelona, clube do qual foi capitão, Puyol conquistou 21 títulos no período entre sua estreia, em 1999, e sua aposentadoria, em 2014, entre eles seis Campeonatos Espanhóis e três Ligas dos Campeões, além do histórico sextete de 2009.

No Inter Club d'Escaldes, Carles Puyol vai reencontrar o técnico Felipe Ortiz, com quem jogou nas categorias de base do Barcelona e com quem mantém uma forte amizade.