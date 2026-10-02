A direção da seleção da Arábia Saudita enviou uma mensagem clara a todos os jogadores da equipe, ao afirmar que o regulamento interno da concentração não coloca nenhum jogador acima da responsabilização, e que o tratamento das infrações não se limitará a advertências — uma medida que reflete o rigor dos dirigentes em preservar a disciplina antes dos compromissos importantes.

De acordo com o que informou a rede de canais "Al Arabiya" saudita, o regulamento inclui um dispositivo que prevê a punição de qualquer jogador que divulgue conteúdo capaz de perturbar o clima geral dentro da concentração da seleção ou de agitar a opinião pública, o que confere às comissões técnica e administrativa a prerrogativa de aplicar as sanções previstas no regulamento caso ocorram tais infrações.

A rede esclareceu que a aplicação do regulamento à risca contra Musab Al-Juwayr, após sua exclusão da concentração da seleção da Arábia Saudita, enviou uma mensagem direta aos demais jogadores, no sentido de que os dirigentes estão determinados a cumprir as regras e os parâmetros internos, sem olhar para o nome do jogador ou para o seu valor técnico dentro do grupo.

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A situação de Al-Juwayr tornou-se, assim, um modelo prático de como a direção da seleção lida com qualquer infração ao regulamento, depois que as regras existentes dentro da concentração deixaram de ser meras instruções anunciadas e passaram a ser medidas que podem ser efetivamente aplicadas quando os parâmetros são ultrapassados, o que reforça a importância do comprometimento no período seguinte.

Essa medida chega em um momento delicado para a seleção da Arábia Saudita, que se prepara para dar continuidade à sua trajetória na Copa do Golfo, na qual o grupo precisa do máximo de concentração e tranquilidade, longe de qualquer crise paralela ou de conteúdo que possa provocar polêmica em torno dos jogadores ou afetar o clima dentro da concentração.

Segundo o que noticiou a "Al Arabiya", a aplicação da punição a Al-Juwayr deu aos jogadores da seleção um sinal claro da seriedade dos dirigentes em cumprir o regulamento, tornando a mensagem dentro da concentração da equipe ainda mais evidente: as regras não são apenas dispositivos escritos, mas sim parâmetros que serão aplicados quando descumpridos.



